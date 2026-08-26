บล.ดีบีเอส เพิ่มเป้าหุ้นไทยปี 69 เป็น 1,720 จุดรับ ศก.ไทยฟื้น กำไร บจ.โตแกร่ง

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ปรับเพิ่มเป้าหมาย SET Index สิ้นปี 2569 ขึ้นเป็น 1,720 จุด รับอานิสงส์เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการส่งออกและการลงทุน พร้อมคาดกำไรบริษัทจดทะเบียนปีนี้เติบโต 9% ประเมิน กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% หนุนภาวะการเงินผ่อนคลาย ด้านโครงการ Jump+ หนุนหุ้น Small-Mid Cap ชี้ต่างชาติต้องใช้เวลาศึกษา ย้ำฟันด์โฟลว์ปัจจุบันยังเน้น Selective ไหลเข้าหุ้น Big Cap เป็นหลัก
นางนริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สำหรับ DBS มองตลาดหุ้นไทยในเชิงบวกมากขึ้น โดยปรับเป้าหมาย SET Index สิ้นปี 69 ขึ้นเป็น 1,720 จุด จาก 1,650 จุด อิง Forward P/E ที่ 16.7 เท่า ซึ่งใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 5 ปี และคาดว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนจะเติบโต 9% ในปี 69 และ 4% ในปี 70
การปรับเป้าหมายสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะจากการส่งออกและการลงทุน รวมถึงแนวโน้มกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตได้ดี ขณะที่ผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางออกมาน้อยกว่าที่เรากังวลในช่วงแรก
ในด้านเศรษฐกิจไทย เห็นการชะลอตัวลงในไตรมาส 2/69 โดย Real GDP Growth อยู่ที่ 1.9% YoY จาก 2.8% ในไตรมาส 1/69 ส่วนหนึ่งจากผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม DBS Economics มอง GDP ปี 60 อยู่ที่ 2.1% โดยมองว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมีการส่งออก และการลงทุนภาคเอกชน เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก สำหรับนโยบายการเงิน คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00 ไปจนถึงสิ้นปี 69 ซึ่งจะช่วยรักษาภาวะทางเงินให้ผ่อนคลานและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ส่วนโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small-Mid Cap) นั้น ยอมรับว่านักลงทุนต่างชาติยังคงต้องใช้เวลาทำความรู้จักและศึกษา Story ของโครงการนี้เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันเม็ดเงินที่ไหลเข้ายังคงเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ (Big Cap) เป็นหลักในลักษณะการเลือกลงทุนเฉพาะตัว (Selective) ไม่ได้เหมาซื้อทั้งตลาด
สำหรับหุ้นที่ DBS แนะนำ 3 ธีมหลัก
โดย DBS วิคเคอร์ส แนะนำ 3 ธีมเด่น:
- AI & Digital Infrastructure: รวมถึงหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ GULF, HANA และ TRUE
- Domestic Consumption (การฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ): หุ้นแนะนำคือ CPALL , CPN และ MTC
- Tourism (การท่องเที่ยว): AOT และ CENTEL