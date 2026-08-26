กรุงศรีฯ คาด กนง. ตรึงดอกเบี้ยยาวหลายไตรมาส หลัง ศก.โตต่ำ-อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาท ค่อนข้างทรงตัวใกล้ระดับ 32.72 บาท/ดอลลาร์ หลังผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% ต่อปี ตามที่ตลาดคาดไว้
โดย กนง. ระบุว่า อัตราแลกเปลี่ยนยังมีความผันผวน เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ และมุมมองของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปต่อทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
จากการประชุม กนง. ประเมินว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้รับอานิสงส์จากวัฏจักรขาขึ้นของเทคโนโลยีและ AI อย่างไรก็ดี การขยายตัวโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึง เศรษฐกิจในปี 69 และ 70 คาดว่าจะขยายตัวสอดคล้องกับประมาณการเมื่อเดือนมิ.ย. ที่ 2.3% และ 1.8% ตามลำดับ
ขณะที่การส่งออก และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนการบริโภคภาคเอกชนต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ การเกาะกระแสไปกับวัฏจักรอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ AI ยังคงเกี่ยวเนื่องกับการนำเข้าสูง และอาจลดทอนผลบวกต่อเศรษฐกิจในประเทศ
ด้านแรงกดดันเงินเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 69 และ 70 คาดว่าจะต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งสาเหตุหลักจากราคาพลังงานโลก ภาวะสินเชื่อโดยรวมปรับดีขึ้น ปัจจัยหลักจากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ แม้ว่าคุณภาพสินเชื่อโดยรวมจะยังทรงตัว แต่ความสามารถในการชำระหนี้ของ SMEs และภาคครัวเรือนที่มีความเปราะบาง ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ประกอบการประชุม
ทั้งนี้ การประชุมครั้งถัดไปของ กนง. จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ต.ค. 69 ซึ่งจากการแถลงผลการประชุมในวันนี้ ยังคงสะท้อนท่าทีระมัดระวังเช่นเดิม โดยระบุว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและมาตรการเฉพาะจุด ได้ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ กนง. จะติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง มาตรการด้านภาษีการค้าระหว่างประเทศ และความเสี่ยงต่ออัตราเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าอย่างใกล้ชิด
BAY คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% ในอีกหลายไตรมาสข้างหน้า เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าระดับศักยภาพ สะท้อนว่าอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ จะช่วยจำกัดการส่งผ่านต้นทุนของราคาที่สูงขึ้น โดยคาดว่าเงินเฟ้อด้านอุปทานเป็นภาวะชั่วคราว