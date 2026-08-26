TPCH ปักหมุดCODโซลาร์ฟาร์ม สปป.ลาว ครบ 100 MWปีนี้

"ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง " เตรียม COD โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ในสปป.ลาว 100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 เดินหน้าพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศเต็มกำลัง พร้อมมุ่งยกระดับมูลค่าจากธุรกิจสีเขียว ทั้ง Carbon Credit T-VER และ I-RECs เพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เร่งงานก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ขนาดกำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ปัจจุบันมีความคืบหน้ารวมประมาณ 80% โดยงานติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดําเนินการแล้วเสร็จมากกว่า 90% ล่าสุด อยู่ระหว่างการติดตั้งระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้าเพิ่มแรงดัน และระบบประกอบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความพร้อมของระบบ และเริ่มดำเนินการ Pre-COD บางส่วน เพื่อทดสอบระบบแล้ว คาดว่า จะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เต็มกำลังการผลิตภายในปี 2569
ทั้งนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว เป็นการร่วมทุนระหว่าง TPCH และบริษัท แม่โขง พาวเวอร์ จำกัด (MKP) ในสัดส่วน 40% และได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า ส่วนแผนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศ TPCH มุ่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ประกอบด้วย CRB, MWE, TSG, PGP, SGP, PTG รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 71.2 เมกะวัตต์ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพสูงสุด
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับมูลค่าจากธุรกิจสีเขียว โดยการจําหน่าย Carbon Credit T-VER ซึ่ง บริษัทฯ มีศักยภาพในการออกเครดิตได้สูงถึงปีละประมาณ 81,000 TCO2e พร้อมรองรับความต้องการของตลาดคาร์บอนเครดิตที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีศักยภาพในการผลิต RECs ได้สูงถึงปีละ 570,000,000 RECs และพร้อมในการจําหน่าย I-RECs แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนทางการเงินและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง