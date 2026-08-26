BAM สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับเอเชียจากเวที APEA 2026

BAM สร้างชื่อเสียงบนเวทีนานาชาติ คว้า 3 รางวัลทรงเกียรติจาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 หนึ่งในเวทีรางวัลด้านผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับสูงสุดของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ ความโปร่งใส และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รับ 3 รางวัลใหญ่ จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards 2026 สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ BAM และของประเทศไทย เพราะเป็นการยอมรับจากเวทีระดับนานาชาติที่สะท้อนถึงความสำเร็จทั้งในด้านภาวะผู้นำ ความน่าเชื่อถือขององค์กร และการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล
โดยทั้ง 3 รางวัล ประกอบด้วย “Master Entrepreneur Award” รางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้นำองค์กรที่มีภาวะผู้นำโดดเด่น สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าทั้งต่อธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM ในฐานะผู้นำที่สามารถนำพาองค์กรปรับตัวท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส พร้อมยกระดับบทบาทของ BAM จากการเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ สู่การเป็นองค์กรที่สร้างโอกาสและคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม
“Inspirational Brand Award” รางวัลที่สะท้อนความสามารถขององค์กรในการสร้างแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่น สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างโดดเด่น รางวัลนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของ BAM ในการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เป็นมากกว่าผู้บริหารสินทรัพย์ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งโอกาส ที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ คืนทรัพย์สู่ระบบ และสร้างโอกาสให้ประชาชน นักลงทุน และภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นคง และ “Corporate Integrity and Governance Excellence Award” รางวัลด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส จริยธรรมองค์กร และการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศ มอบให้แก่องค์กรที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
การได้รับทั้ง 3 รางวัลดังกล่าว แสดงถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของ BAM ในระดับภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจองค์กรพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยฟื้นฟูลูกหนี้ให้กลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินทรัพย์แก่ประชาชน และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนในระยะยาว
“การได้รับ 3 รางวัลใหญ่จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards 2026 ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ BAM ซึ่งรางวัลเหล่านี้ไม่ใช่ความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BAM ทุกคน ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง โปร่งใส และสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทย BAM เชื่อมั่นว่าความสำเร็จทางธุรกิจต้องเติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศในระยะยาว” ดร.รักษ์ กล่าว