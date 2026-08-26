วีรันดาฯ ปั้น ‘Lifestyle & Design Destination’ผสานไฮบริดโมเดล ยกระดับการท่องเที่ยวไทย

หากกล่าวถึงแบรนด์โรงแรมและรีสอร์ทไทย ที่ครองใจสายท่องเที่ยวที่ชื่นชอบงานดีไซน์ แน่นอนว่าชื่อของ ‘วีรันดา’ (Veranda) ต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆ ด้วยเอกลักษณ์การสร้างสรรค์พื้นที่พักผ่อนที่ผสมผสานกลิ่นอายของท้องถิ่นเข้ากับสถาปัตยกรรมระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัว โดดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางและสระว่ายน้ำติดชายหาด จนสร้างประสบการณ์การพักผ่อนที่แตกต่าง และกลายเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ผู้เข้าพักต้องแชร์ไลฟ์สไตล์ลงบนโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ
‘บุ๊ค' ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดมุมมองว่า หัวใจสำคัญที่ทำให้แบรนด์วีรันดาครองใจนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน คือ “DNA” ที่มุ่งสร้างสรรค์รีสอร์ทและโรงแรมให้เป็น ‘Lifestyle & Design Destination’ บนทำเลศักยภาพสูงของไทย ผ่านงานสถาปัตยกรรมแบบ Design Hotel ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร ตอบโจทย์ให้ทุกพื้นที่กลายเป็นโมเมนต์ที่ใช่ ควบคู่ไปกับการมอบบริการและประสบการณ์ระดับพรีเมียม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางกลับมาพักซ้ำ (Repeat Guests) และสร้างมูลค่าระยะยาว (Long-term Value) ให้แก่สินทรัพย์อย่างยั่งยืน ดังความสำเร็จของโครงการ วีรันดา รีสอร์ท หัวหิน ชะอำ, วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ เอ็มแกลเลอรี่, วีรันดา รีสอร์ท พัทยา นาจอมเทียน เอ็มแกลเลอรี่, โซ แบงค็อก และรีสอร์ทอื่นๆ ในเครือกว่า 7 สาขาด้วยกัน
VRANDA ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่โครงการล่าสุด "วีรันดา รีสอร์ท ภูเก็ต ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น" บนทำเลศักยภาพ ‘พันวา-อ่าวยน’ ของจังหวัดภูเก็ต หมุดหมายแห่งการพักผ่อนที่เงียบสงบและมีเอกลักษณ์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของภูเก็ตในฐานะ Global Lifestyle Destination ที่มีดีมานด์แข็งแกร่ง ทั้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและผู้มีกำลังซื้อสูง (HNWI) ที่มองหาการพักผ่อนและการอยู่อาศัยตากอากาศ
ความพิเศษของโครงการนี้คือการเป็นโรงแรม Autograph Collection แห่งแรกในภูเก็ต ภายใต้เครือ Marriott International ซึ่งช่วยขยายฐานลูกค้าผ่านเครือข่าย Loyalty Program ของ Marriott Bonvoy ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและนักลงทุนจากทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย เข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนดันให้อัตราการเข้าพักเติบโตโดดเด่น การันตีด้วยคะแนนรีวิวสูงถึง 4.9 ดาว บน TripAdvisor และ Google Review
นอกจากนี้ ยังสร้างสมดุลทางการเงินด้วยการผสานธุรกิจโรงแรมที่สร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เข้ากับธุรกิจพัฒนาบ้านตากอากาศหรูเพื่อขายในพื้นที่ติดกับโรงแรมและรีสอร์ท เข้ามาช่วยเสริมรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคง ได้แก่ วีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่, วีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา, วีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน โดยในครึ่งปีหลังนี้ โครงการ Veranda Villas & Suites Phuket พร้อมทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยหนุนเป้าหมายรายได้รวมทั้งปี
"ภวัฒก์" ยังฉายภาพรวมทิศทางตลาดท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ทไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจากหลายปัจจัยบวก อาทิ “กรุงเทพฯ” ที่เตรียมรับอานิสงส์จากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Bank ซึ่งจะช่วยกระตุ้นอัตราการเข้าพักโรงแรม รายได้กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม (F&B) และงานจัดเลี้ยงอย่างมีนัยสำคัญ “พัทยา” จะได้รับผลบวกจากการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland ในเดือนธันวาคมนี้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ขณะที่ “เชียงใหม่” ยังคงรักษาระดับการเติบโตได้ดีจากฐานนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และ “หัวหิน” จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ที่แล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของ VRANDA ซึ่งมีโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลักข้างต้น โดยใช้ฐานะ "ผู้นำโรงแรมในหัวเมืองท่องเที่ยวหลักของไทย” (Leader Domestic-Focused) รับปัจจัยเกื้อหนุนดังกล่าว
ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มตัวแทน (OTA) มุ่งเน้นเพิ่มสัดส่วนการจองตรง (Direct Booking) ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) จากจีนผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Xiaohongshu, WeChat และ Douyin รวมถึงการขยายตลาดสู่กลุ่มยุโรป รัสเซีย และตะวันออกกลาง เพื่อช่วยสร้างยอดจองล่วงหน้า (Forward Booking) ล่าสุดได้ประสบความสำเร็จในโปรแกรมสมาชิก V-Escape Pass มอบสิทธิพิเศษเชิงประสบการณ์ (Experiential Benefits) และสามารถล็อคยอดจองห้องพัก (Room Night) ที่จะเข้ามาใช้บริการภายใน 1 ปีนี้ คิดเป็นจำนวนห้องพัก (Room Night) กว่า 5,000 คืน
“ท่ามกลางโอกาสการเติบโตนี้ เราในฐานะผู้นำธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม พร้อมมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน โดยชูจุดแข็งเป็น Lifestyle & Design Destination บนทำเลหัวเมืองท่องเที่ยวหลักเพื่อรับประโยชน์จากปัจจัยบวกทั้งหมดนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตตามแผนที่วางไว้ ตอกย้ำการเป็นหุ้นเติบโตคุณภาพดีในระยะยาว”