LPN ชวนเพื่อนสร้างสังคมน่าอยู่ผ่านกิจกรรม“LPN Livable Run 2026”

LPN ร่วมกับ ThaiRun ต่อยอดแนวคิด Livable Community หลังประสบความสำเร็จจากกิจกรรม City Run ที่ผ่านมา ล่าสุดเปิดรับสมัครเชิญชวนเพื่อนบ้านและบุคคลทั่วไปสายเฮลธ์ตี้เข้าร่วมกิจกรรม “LPN Livable Run 2026” โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนแก่ ‘มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย’ นำทีมโดย ‘แอน ทองประสม’ ไอดอลสายสุขภาพ พร้อมด้วยโค้ชษะ - วรท อุปนิสากร ดีกรี Nike Thailand Running Head Coach มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพแก่ทุกคน และนำทัพนักวิ่งออกสตาร์ทไปด้วยกัน โดยมี 2 ระยะทางให้เลือก Fun Run 5 กม. และ Mini Marathon 10 กม. ปักหมุดวิ่งแล้วในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. 2569 ณ สวนลุมพินี
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “LPN Livable Run 2026 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ LPN ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำแนวคิด *Livable Living Experience ที่มุ่งสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดี เพราะเชื่อว่าการสร้าง "คุณภาพชีวิตที่ดี" ไม่ได้จบลงเพียงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ต้องสร้างโอกาสให้ผู้คนได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน จนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆ อย่าง LPN: The City Run Series จำนวน 4 เส้นทาง ซึ่งจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกันและซึมซับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้า LPN มาตลอด และสำหรับกิจกรรม LPN Livable Run 2026 ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ เราจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคุณค่าของแบรนด์ให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้า และสนุกกับสังคมของการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพไปด้วยกัน ที่สำคัญ เรายังตั้งใจส่งต่อความน่าอยู่สู่สังคมโดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนแก่ ‘มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย’ ด้วย”
ภายในกิจกรรม LPN Livable Run 2026 ยังได้รับเกียรติจาก แอน ทองประสม ดารานักแสดง ไอดอลสายสุขภาพ และโค้ชษะ - วรท อุปนิสากร Nike Thailand Running Head Coach พร้อมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งชื่อดังมากมาย เข้าร่วมสร้างสีสันและแบ่งปันพลังบวกแก่ทุกคน และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับของ ที่ระลึกจากสปอนเซอร์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ UP by LPP, บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, ผลิตภัณฑ์ Pocari Sweat และโรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นต้น รวมถึงสปอนเซอร์อื่นๆ อีกมากมายที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกไปพร้อมกับ LPN
“สำหรับ LPN Livable Run 2026 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทั้งลูกค้าของ LPN, บุคคลทั่วไป และพันธมิตรได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน LPN Family เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ยิ่งไปกว่านั้นในโอกาสครบรอบ 37 ปีของ LPN การได้จัดกิจกรรมที่สวนลุมพินีจึงเปรียบเสมือนระลึกถึงจุดเริ่มต้นการเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการแรกในย่านนี้ จนขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปยังทำเลต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ และพื้นที่แห่งนี้ยังสะท้อนวิถีชีวิตของคนเมืองและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนทุกวัยใช้สำหรับการออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Livable Community ของ LPN ที่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นจากทั้งพื้นที่ที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีของผู้คน” นางสาวดารณี กล่าวเพิ่มเติม
สำหรับกิจกรรม ‘LPN Livable Run 2026’ ครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 5.30 – 8.30 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 โดยมี 2 ระยะทางให้เลือกระหว่าง Fun Run ระยะทาง 5 กม. และMini Marathon ระยะทาง 10 ก.ม. โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับลูกค้า LPN ราคา 370 บาท และบุคคลทั่วไป 550 บาท เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์จาก ‘ThaiRun’ แพลตฟอร์มผู้เชี่ยวชาญการบริการเทคโนโลยีด้านงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพียงคลิก https://race.thai.run/lpnlivablerun2026 ได้ตั้งแต่วันนี้– 30 ก.ย. 2569!