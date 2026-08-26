SENA ผนึก Unidom ตั้ง Exclusive Agent ลุยตลาดต่างชาติ

เสนาฯ เดินหน้าขยายฐานผู้ซื้อ-นักลงทุนต่างชาติ ประกาศตั้ง “ยูนิด้อม อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด เป็นตัวแทนบริหารงานขายหลัก ห้องชุดโควตาต่างชาติโครงการ “เฟล็กซี่ ริเวอร์วิว เจริญนคร มุ่งเพิ่มทางเลือกการเป็นเจ้าของอสังหาฯกทม. ให้ผู้ซื้อจีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และตลาดต่างประเทศ ชูจุดเด่นโครงการที่มอบ Panoramic Chao Phraya River View บนทำเลเจริญนคร ในระดับราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมจัดงาน Agent Day ต้อนรับเครือข่ายเอเจนต์กว่า100 ราย เพื่อนำเสนอศักยภาพของโครงการและทำเล พร้อมขยายเครือข่าย Cross-border Agency ให้เข้าถึงทั้งกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัย นักลงทุน และผู้ที่กำลังมองหา Second Home ในกรุงเทพฯ อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
นางสาวธิดารัตน์ พัฒน์ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มบริษัท SENA เปิดเผยว่า “สำหรับลูกค้าต่างชาติ กรุงเทพฯ ยังคงเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของเอเชียที่โดดเด่นทั้งด้านการอยู่อาศัย ไลฟ์สไตล์ และการลงทุน โดยเฉพาะอสังหาฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มี Supply จำกัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จุดแตกต่างของ Flexi Riverview Charoennakorn คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเป็นเจ้าของคอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาด Luxury Riverfront จึงเปรียบเสมือน Accessible Gateway to Bangkok River Living ที่ทำให้ประสบการณ์การอยู่อาศัยริมแม่น้ำของกรุงเทพฯ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
หนึ่งใน Signature สำคัญของโครงการคือ วิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามา ที่เปิดมุมมองทั้งผืนน้ำ เส้นขอบฟ้า และ Bangkok Skyline จึงไม่ใช่เพียงวิวจากที่พักอาศัย แต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การใช้ชีวิตท่ามกลาง Landscape อันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ
สำหรับผู้ซื้อชาวเอเชีย วิวสายน้ำยังมีความหมายเชิงวัฒนธรรม โดยตามแนวคิดฮวงจุ้ย “น้ำ” มักเชื่อมโยงกับ Flow, Opportunity และ Prosperity ขณะที่สายน้ำซึ่งทอดโค้งให้ความรู้สึกโอบรับพื้นที่ สื่อถึงการหลั่งไหลและรวบรวมความอุดมสมบูรณ์ ทำให้วิวของโครงการมีทั้ง Visual Value และ Cultural Meaning ภายใต้แนวคิด “Where the River Embraces, Prosperity Flows.”
ขณะเดียวกัน ย่านเจริญนครกำลังยกระดับจากชุมชนริมน้ำดั้งเดิมสู่ Global Lifestyle District ที่สำคัญของกรุงเทพฯ จากการมีแลนด์มาร์กระดับโลกอย่าง ICONSIAM การเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง และโครงข่ายการเดินทางสู่ย่านสาทร–สีลม รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ที่เตรียมเกิดขึ้นในอนาคต เช่น MONA Bangkok เจริญนคร ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะยาว
Flexi Riverview Charoennakorn พัฒนาโดยบริษัทร่วมทุน SENA Hankyu Hanshin Properties ผสานความเชี่ยวชาญของ SENA เข้ากับมาตรฐานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากพันธมิตรญี่ปุ่น พร้อมนำแนวคิด SENA Low Carbon มาใช้ในการพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพื้นที่ส่วนกลาง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกบ้านในระยะยาว
นายแฮรี่ ฮาน (Harry Han) ผู้ก่อตั้ง ยูนิด้อม อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (Unidom International Limited) กล่าวเสริมว่า “จากประสบการณ์ทำตลาดกับผู้ซื้อจากจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เราพบว่าลูกค้าไม่ได้พิจารณาเพียงราคาและผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า แต่ยังมองหาอสังหาริมทรัพย์ที่มีทั้ง Story, Location และ Long-term Value ซึ่งสะท้อนความแตกต่างและคุณค่าของโครงการได้อย่างชัดเจน อสังหาริมทรัพย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็น Product ที่ลูกค้าต่างชาติเข้าใจและเชื่อมโยงได้ทันที เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาคือหนึ่งในภาพจำสำคัญของกรุงเทพฯ ขณะที่ Flexi Riverview Charoennakorn มีจุดเด่นด้าน Panoramic River View ในระดับราคาที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึง Riverfront Lifestyle ได้ง่ายขึ้น”
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ซื้อต่างชาติคือ Ease of Ownership เพราะการซื้ออสังหาริมทรัพย์ข้ามประเทศไม่ได้สิ้นสุดในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ แต่ยังรวมถึงการดูแลและบริหารทรัพย์สินในระยะยาว SENA จึงต่อยอดด้วยบริการ Turnkey Remote Management ผ่าน SENA Rental Solution, SenX Property Management และแอปพลิเคชัน SenProp ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลทรัพย์สินไปจนถึงการบริหารการปล่อยเช่า ช่วยให้เจ้าของสามารถจัดการอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ ได้อย่างสะดวก แม้พำนักอยู่ต่างประเทศ
โครงการจึงตอบโจทย์ทั้งกลุ่มที่มองหา Bangkok Second Home และผู้ที่ต้องการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสจากการลงทุนในระยะยาว