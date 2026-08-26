เกษียณแบบสุขใจ มีเงินใช้ทุกเดือน แค่ฝาก "ออมสินออมสุข" ดอกสูง 1.30% ต่อปี

ออมสินเสิร์ฟความคุ้ม! ออก "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุข" ฝากตอนนี้รับดอกเบี้ยสูง 1.30% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปี) ทุกเดือน! รับเต็ม ๆ ไม่เสียภาษี รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/qER1q
ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง
เงื่อนไข
- เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
- รับดอกเบี้ยทุกเดือน นับวันชนวัน โดยโอนเข้าบัญชีคู่โอน
- ระยะเวลาการฝาก 3 ปี
- ฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้
- ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
- ถอนก่อนฝากครบ 3 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียก นับจากวันที่ลงรับดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในกรณียังไม่ได้ลงรับดอกเบี้ยจะนับจากวันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ถอน และดอกเบี้ยที่ลงรับไปแล้วธนาคารจะไม่เรียกคืน
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด