บี.กริม สานต่อทุน “Herbert Link” สานสัมพันธ์ไทย–เยอรมันสู่คนรุ่นใหม่

บี.กริม เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาและสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนไทย ผ่านการสนับสนุน รางวัลทุน “Herbert Link” ประจำปี 2569 แก่นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอก รวมถึงทุนการศึกษาด้านดนตรี โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาได้รับรางวัลรวม 19 คน จาก 9 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และดนตรี ควบคู่กับการสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมสถาบันเกอเธ่ ศูนย์ไทย-เยอรมัน โดยมี นายเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน บี.กริม ในการมอบรางวัล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร นายกสมาคมไทย-เยอรมัน นางสาวอริยา บู๊ค ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นายดนุพร ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง ผู้แทนมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ร่วมเป็นเกียรติในงาน
รางวัลทุน “Herbert Link” จัดโดย สมาคมไทย-เยอรมัน ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บี.กริม เพื่อยกย่องนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเห็นถึงคุณค่าของภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน ซึ่งสามารถต่อยอดสู่โอกาสทางการศึกษา การทำงาน และเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและเยอรมันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ชื่อของรางวัลตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เฮอร์เบิร์ต ลิงค์ (Herbert Link) บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของ บี.กริม และบุตรชายคนโตของ อดอล์ฟ ลิงค์ (Adolf Link) เภสัชกรชาวเยอรมัน ผู้มีบทบาทสำคัญในกิจการสยามดิสเป็นซารี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ บี.กริม ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 (ค.ศ. 1878)
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อดอล์ฟ ลิงค์ ได้กลับมาเปิดกิจการ บี.กริม ในประเทศไทยอีกครั้งในปี พ.ศ. 2492 โดยมีเฮอร์เบิร์ต ลิงค์ เข้ามาช่วยดูแลกิจการและมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการเติบโตของ บี.กริม ในยุคต่อมา รางวัล Herbert Link จึงไม่เพียงเป็นการยกย่องความสำเร็จทางการศึกษาของเยาวชน แต่ยังสะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านภาษา วัฒนธรรม การศึกษา และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม กล่าวว่า “การศึกษาเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เราหวังว่ารางวัล Herbert Link จะเป็นทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกันไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างผู้คน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนี”
การมอบรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอกมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมมอบรางวัลเรียนดีตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 ก่อนเว้นช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543–2560 และได้รับการนำกลับมาจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2566 โดยสมาคมไทย-เยอรมัน ด้วยการสนับสนุนจาก ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ พร้อมขยายการสนับสนุนไปสู่ด้านดนตรีและศิลปะ
ในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันจาก 9 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึง นางสาวฟ้าใส บุรณศิริ จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรี
การสนับสนุนรางวัล Herbert Link เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ บี.กริม ในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 148 ปี ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนในความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน