บี.กริม ส่งมอบ “Fountain of Compassion” กลางสวนลุมพินี

จากนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อย่างรอบด้าน บี.กริม องค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 148 ปี ส่งมอบ “Fountain of Compassion” หรือน้ำพุแห่งความโอบอ้อมอารี ให้แก่กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนแห่งใหม่ภายในสวนลุมพินี เติมความสดชื่นและสร้างพื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ท่ามกลางธรรมชาติใจกลางกรุงเทพฯ
โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในสองวาระสำคัญ ได้แก่ วาระครบ 100 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และวาระครบ 100 ปี สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยอันเกิดจากพระราชดำริของพระองค์ และเป็นพระราชมรดกที่ยังคงสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน
น้ำพุตั้งอยู่ระหว่าง Lumpini Dog Park และทางขึ้นสู่สะพานเขียว เส้นทางเดินและทางจักรยานที่เชื่อมสวนลุมพินีกับสวนเบญจกิติ บริเวณแห่งนี้จึงมีผู้คนหลากหลายแวะเวียนผ่านในแต่ละวัน ทั้งครอบครัว เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ นักวิ่ง นักปั่นจักรยาน ตลอดจนผู้ที่พาสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการสวน
การส่งมอบน้ำพุจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายและอบอุ่น โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ หม่อมหลวงสุดาวดี เกรียงไกร คุณนันทินี แทนเนอร์ และนายวันชัย ญาณอุบล ผู้จัดการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตรา ร่วมชมความงดงามของน้ำพุ พร้อมรับฟังการบรรเลงทรัมเป็ตโดยนักดนตรีจากวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตรา เสียงดนตรี สายน้ำ และพื้นที่สีเขียวจึงหลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายใจกลางเมือง
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า “เราหวังว่าน้ำพุแห่งนี้จะช่วยเติมความสดชื่น ความสงบ และความสุขให้แก่ทุกคนที่มาใช้สวนลุมพินี ทั้งยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของความผูกพันที่บี.กริมมีต่อสวนแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา บี.กริมได้สนับสนุนวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตราในการจัด Concert in the Park เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสดนตรีคลาสสิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงสนับสนุนการบูรณะอาคารบันเทิง หรือ B.Grimm Pavilion ให้กลับมาเป็นเวทีสำหรับดนตรีและศิลปะการแสดงอีกครั้ง เราเชื่อว่าธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมควรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีความสุขร่วมกันได้”
“B.Grimm Fountain of Compassion” เปิดให้ประชาชนและผู้มาเยือนสวนลุมพินีได้สัมผัสแล้ววันนี้ ในฐานะพื้นที่แห่งใหม่ที่เชื้อเชิญให้ทุกคนหยุดพัก สูดลมหายใจ และพบความสดชื่นท่ามกลางจังหวะชีวิตของเมืองใหญ่