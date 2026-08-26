MQDC เปิดตัว คอนโดซูเปอร์ลักชัวรี “มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์”

MQDC เปิดตัว Mulberry Grove The Forestias Condominiums คอนโด Low Rise ซูเปอร์ลักชัวรี บนพื้นที่16 ไร่ ภายใน The Forestias ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเข้าอยู่อาศัยจริง โดดเด่นด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบและการออกแบบที่ผสานธรรมชาติเข้ากับการใช้ชีวิตใกล้เมือง ภายใต้แนวคิด Nurturing Multi-Generational Living รองรับการใช้ชีวิตของสมาชิกครอบครัวทุกเจเนอเรชัน
แนวคิด Nurturing Multi-Generational Living ที่เป็นหัวใจของโครงการ สะท้อนความเชื่อของ MQDC ว่าที่อยู่อาศัยที่ดีต้องออกแบบให้สมาชิกทุกช่วงวัยสามารถใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของตนเอง โครงการจึงให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ตอบโจทย์ทั้งสุขภาวะ ความเป็นส่วนตัว และการใช้เวลาร่วมกัน โดยสร้างสรรค์พื้นที่ที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวได้กลับมาหากันได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการผสานครอบครัว ธรรมชาติ และชุมชน เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
นายชาคริต หัสสรังสี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า “เราเชื่อว่าที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวทุกเจเนอเรชันไม่ใช่เพียงพื้นที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่สมาชิกแต่ละคนสามารถใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง และยังกลับมาใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบโครงการแห่งนี้”
Mulberry Grove The Forestias Condominiums ประกอบด้วยอาคาร Low Rise 6 อาคาร สูง 7-8 ชั้น รวม 269 ยูนิต พร้อมที่จอดรถ 537 คัน มีห้องพักตั้งแต่ 1 ห้องนอนถึงเพนต์เฮาส์ โครงการได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของบ้านเรือนไทย ผสานเข้ากับความทันสมัยอย่างกลมกลืน โดยให้ความสำคัญกับการจัดวางพื้นที่ภายในและภายนอกให้เชื่อมต่อกัน โดยมีชานบ้านเป็นพื้นที่กึ่งกลางระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการออกแบบที่เปิดรับแสงและช่องลมจากธรรมชาติ พร้อมเชื่อมต่อโดยตรงกับผืนป่าขนาด 30 ไร่ของ The Forestias
อีกหนึ่งจุดเด่นที่ยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยของโครงการคือการแต่งตั้งให้ บริษัท ดุสิตฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (DHSC) ในเครือดุสิตธานี เป็นผู้บริหารจัดการอาคารนิติบุคคล และบริการพิเศษอื่น ๆ ด้วยแนวคิด ‘Hotel-Inspired Living’ ที่ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง การดูแลความปลอดภัย ไปจนถึงการสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านในทุกช่วงวัย ซึ่งรวมถึงบริการพิเศษสำหรับลูกบ้านโดยเฉพาะ ได้แก่ Concierge Service ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยเหลือในการประสานงานต่าง ๆ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน
พื้นที่ส่วนกลางได้รับการออกแบบในบรรยากาศแบบคลับเฮาส์ รองรับทั้งการพักผ่อน สุขภาพ การทำงาน และกิจกรรมครอบครัว ทั้งในอาคาร อาทิ โถงต้อนรับ ห้องประกอบอาหาร ห้องจัดเลี้ยงส่วนตัว ห้องเด็กเล่น ห้องประชุม ฟิตเนสห้องสำหรับเล่นโยคะ ห้องอบซาวน่า ห้องส่วนตัวสำหรับนวด ทำเล็บ และทำผม และส่วนพื้นที่ภายนอกก็จัดเต็มกับกิจกรรมที่ทั้งครอบครัวได้มาผ่อนคลายร่วมกัน อาทิ สระว่ายน้ำผู้ใหญ่ สระว่ายน้ำเด็ก สระน้ำอุ่นเพื่อผ่อนคลาย สนามเด็กเล่น พื้นที่สำหรับเล่นกอล์ฟ และลานออกกำลังกายกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีช่องจอดสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าแยกสำหรับทุกอาคาร เพื่อรองรับชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย
โครงการคอนโดมิเนียมซูเปอร์ลักชัวรีแห่งนี้ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในย่านบางนา ณ ถนนบางนา-ตราด กม.7 ทำเลที่เชื่อมต่อทุกความสะดวก ทั้งใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เมกาบางนา โรงเรียนและโรงพยาบาลชั้นนำมากมาย นอกจากนี้ภายใน The Forestias ยังมี Happitat ศูนย์การค้าภายใต้แนวคิด Themed Destination ที่ครบครันทั้งพื้นที่ค้าปลีกร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า และบริการด้านไลฟ์สไตล์ พื้นที่สำนักงาน และความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยภายใน The Forestias มีรถให้บริการรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย
Mulberry Grove The Forestias Condominiums เป็นโครงการที่สะท้อนแนวทางของ MQDC ในการสร้างคุณค่าการอยู่อาศัยระยะยาว ผ่านการผสานธรรมชาติ การออกแบบ พื้นที่ส่วนกลาง และการบริการเหนือระดับ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับสมาชิกครอบครัวทุกเจเนอเรชัน ปัจจุบันโครงการได้รับการตอบรับที่ดีและเริ่มมีผู้อยู่อาศัยเข้าอยู่จริงแล้ว