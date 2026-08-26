KUN เผยยอดจองหุ้นกู้ล้น นำเงินต่อยอดธุรกิจ

"วิลล่า คุณาลัย " ย้ำความแข็งแกร่ง หลังหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 4/2569 ยอดจองซื้อเต็มจำนวน สะท้อนความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ต่อพื้นฐานธุรกิจ ฐานสินทรัพย์ และศักยภาพการเติบโตระยะยาว ชูจุดแข็งหลักประกันมูลค่าสูง 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ พร้อมนำเงินระดมทุนต่อยอดการลงทุน “Longevity Living” "นาวาร่า พระราม 2" สู่การสร้าง Health Ecosystem ครบวงจร ปั้น New S-Curve เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ควบคู่บริหารหนี้และเสริมสภาพคล่อง รองรับการเติบโตในอนาคต
นายคุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตอกย้ำความสำเร็จด้านการระดมทุนอีกครั้ง หลังหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน ครั้งที่ 4/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งเป็น หุ้นกู้ล็อตสุดท้ายของปี 2569 ได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก และมียอดจองซื้อเต็มจำนวน จากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 20–21 และ 24 สิงหาคม 2569 สะท้อน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพธุรกิจ ฐานสินทรัพย์ และทิศทางการเติบโตของ KUN ในระยะยาว
หุ้นกู้ KUN ครั้งที่ 4/2569 มีอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยปัจจัยสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน คือโครงสร้างหุ้นกู้แบบ “มีหลักประกัน” มูลค่าสูงถึง 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย ซึ่งหลักประกันส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าภายในโครงการ “นาวาร่า รังสิต” ที่มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการพัฒนาในอนาคต ทำให้นักลงทุนมองเห็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ รองรับการลงทุนได้อย่างชัดเจน
“การที่หุ้นกู้ล็อตสุดท้ายของปีได้รับการจองซื้อเต็มจำนวน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ KUN โดยบริษัทฯ จะนำเงินระดมทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการลงทุนและพัฒนาโครงการ Longevity Living "นาวาร่า พระราม 2" สู่การสร้าง Health Ecosystem ครบวงจรและยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุนกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันโครงการสู่ New S-Curve ใหม่ เพิ่มมูลค่าธุรกิจ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2570 ควบคู่กับการชำระคืนหนี้และ Roll-over หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 108 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต”
นายคุณา กล่าวทิ้งท้ายว่า KUN เดินหน้ายกระดับการพัฒนาทุกโครงการเพื่อตอบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกบ้าน โดยล่าสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2569 นี้ เตรียมเปิดตัว “Club Suma” ภายใต้โครงการ“นาวาร่า รังสิต” ซึ่งเป็นคลับเฮาส์มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “Where Nature Meets Everyday Living” ที่ผสานธรรมชาติเข้ากับการใช้ชีวิต พร้อมพื้นที่ส่วนกลางครบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้ง Guest Lounge, Library, Private Meeting, Yoga Room, Gym และ Billiards Room เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกบ้าน และสร้างแลนด์มาร์กใหม่ของที่อยู่อาศัยโซนรังสิต สะท้อนแนวคิดของ KUN ที่มุ่งพัฒนาโครงการให้มากกว่า “บ้าน” แต่เป็นพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์อย่างครบวงจร พร้อมต่อยอดสู่โครงการใหม่และสร้างการเติบโตในอนาคต
“การขายหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน และกลุ่มนักลงทุนเดิมที่ให้การสนับสนุน KUN อย่างเหนียวเสมอมา ซึ่งบางท่านถือครอบครองหุ้นกู้ครบทุกรุ่น เป็นสิ่งยืนยันถึงความเชื่อมั่นในแบรนด์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯยังเปิดบ้านให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชม “Club Suma” ภายใต้โครงการ “นาวาร่า รังสิต” ซึ่งเป็นคลับเฮาส์มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพื่อสัมผัสบรรยากาศ เข้าใจโมเดลธุรกิจ และเห็นถึงมาตรฐานการทำงานของเราอย่างใกล้ชิด”นายคุณา กล่าว