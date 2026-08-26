“PRUKSA D-DAY SUPER SALE” โกยยอดทะลุ 2,100 ล้าน

พฤกษา ประกาศความสำเร็จจากการจัดงาน “PRUKSA D-DAY SUPER SALE” มหกรรมบ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮมครั้งใหญ่ ที่จัดเต็ม 4 วัน ระหว่างวันที่ 20–23 สิงหาคม 2569 ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก สร้างยอดขายกว่า 2,100 ล้านบาท ช่วยหนุนยอดขายสะสมให้เติบโตตามแผน พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกระแสตอบรับต่อที่อยู่อาศัยคุณภาพจากพฤกษา
แม้งานอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่จะจบลงไปแล้ว แต่ความคุ้มค่าจากแคมเปญ “PRUKSA D-DAY SUPER SALE” ยังคงเปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้ในดีลเดิม! เพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนที่พลาดการเข้าร่วมงาน ไม่พลาดโอกาสสำคัญครั้งนี้ โดยลูกค้ายังคงได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่จากแคมเปญ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสสำคัญในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในข้อเสนอที่ดีที่สุดจากพฤกษา
นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จของ PRUKSA D-DAY SUPER SALE ในครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนเพียงยอดขายที่เติบโตขึ้น แต่ยังเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญต่อทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี ชี้ให้เห็นว่า Real Demand ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง และผู้บริโภคพร้อมตัดสินใจทันทีเมื่อพบสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และมาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่า
พฤกษาเชื่อว่าการส่งมอบ ‘บ้านที่ดี’ ไม่ได้จบลงที่การขาย แต่คือการได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญในชีวิต เป็นพื้นที่สำหรับการเริ่มต้นและสร้างความสุขของครอบครัวในระยะยาว ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับความไว้วางใจ จากนี้พฤกษาจะยังเดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เชื่อมโยง บ้าน สุขภาพ และการใช้ชีวิตเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ทุกบ้านของพฤกษาเป็นพื้นที่ที่ ‘อยู่ดี…ทั้งชีวิต’ อย่างแท้จริง"
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม จากแคมเปญ PRUKSA D-DAY SUPER SALE ได้ง่ายๆ จองเริ่มต้นเพียง 499 บาท รับฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน รับของแถมสูงสุด 29 รายการ ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท รับส่วนลดสูงสุด 6 ล้านบาท* ครอบคลุมหลากหลายโครงการและทำเล รวมกว่า 96 โครงการ พร้อมกันนี้ ทุกยูนิตยังได้รับสิทธิ์ลุ้น! Mazda 6e Exclusive มูลค่า 1,199,000 บาท (1 รางวัล) และ E-Voucher ทองคำ มูลค่า 30,000 บาท (20 รางวัล) (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด)