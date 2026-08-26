TIPAK มุ่งผลิตบรรจุภัณฑ์ High Value ส่งลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

‘อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์’ มุ่งสร้างความแตกต่างด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ดึงอินไซต์ในทุกอุตสาหกรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugated Sheet Board) กล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Box) เดินหน้าส่งมอบเทคโนโลยีเคลือบสารฟังก์ชันพิเศษ ป้องกันความชื้น สารเคลือบเพื่อยืดอายุผักผลไม้และป้องกันเชื้อรา/จุลินทรีย์ พร้อมโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจรและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPAK เปิดเผยว่า แผนการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (High Value) และสร้างความแตกต่าง โดยมุ่งยกระดับคุณภาพ ความแข็งแรง ความทนทาน ความเหมาะสมต่อการใช้งาน และที่สำคัญคือการพัฒนาคุณสมบัติให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ควบคู่กับดีไซน์ที่ทันสมัย ภายใต้การนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานที่ร่วมมือกับลูกค้าในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อส่งมอบโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ตรงจุดสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านและสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugated Sheet Board) และกล่องกระดาษลูกฟูก (Corrugated Box) ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า เช่น การป้องกันความชื้น สารเคลือบเพื่อยืดอายุผักผลไม้, สารเคลือบเพื่อป้องกันเชื้อรา/จุลินทรีย์, สารเคลือบต้านทานน้ำ อีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในตลาดบรรจุภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการจัดส่งระยะไกลและการขนส่งแบบอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) ที่ต้องการความปลอดภัยสูงขึ้นในการขนส่งสินค้า เพื่อมุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) ฯลฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ด้านความยั่งยืนและลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
“การขับเคลื่อนสร้างนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่า (High Value) ภายใต้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตและสภาวะตลาด รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสภาวะต่างๆ เช่น วิกฤติต้มยำกุ้ง เหตุการณ์น้ำท่วม และการระบาดของโควิด-19 และที่สำคัญช่วยทำให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และก้าวสู่ผู้นำในการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของประเทศไทยที่ลูกค้าชั้นนำให้ความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน” นายวีรชัย กล่าว
นายทิฆัมพร มั่นสินธร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPAK กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อเข้าใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมทั้งร่วมมือกับลูกค้าในการวิจัยและพัฒนา คิดค้นและนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างรวดเร็ว และวางแผนในเชิงรุกพร้อมรับความท้าทายความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จากปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคาวัตถุดิบกระดาษ โดยนำศักยภาพการมีรากฐานที่แข็งแกร่งของโรงงานขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิตที่ต่อเนื่อง (Operational Efficiency) ช่วยลดการสูญเสียกระดาษที่ไม่จำเป็น ลดต้นทุนแรงงาน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพสินค้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปรียบด้านต้นทุนจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ทั้งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ช่วยให้บริหารต้นทุนได้อย่างมีเสถียรภาพ แม้ในภาวะที่ราคากระดาษมีความผันผวน ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และ กลุ่มสินค้าเกษตร ซึ่งมีความต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามการบริโภคภายในประเทศและการขยายตัวของการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับหนุนจากการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Appliances) ส่งผลให้การใช้งานในครัวเรือนมากขึ้น บริษัทฯ มีความพร้อมส่งมอบโซลูชันที่สร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) เพื่อรับโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน