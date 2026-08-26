PHAT ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังฟื้นตัว รับผลผลิตปาล์มทยอยออก

กลุ่มภัทร มองแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2569 ฟื้นตัว หลังผลผลิตปาล์มทยอยออก เดินหน้าลุยขยายตลาดต่างประเทศ เจรจาลูกค้าใหม่หลายราย ตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 3,000-3,500 ล้านบาท เติบโต 35-40%
นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT เปิดเผยว่า ธุรกิจครึ่งปีหลัง 2569 มีแนวโน้มฟื้นตัว ปัจจัยหนุนมาจากผลผลิตปาล์มที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น สอดรับกับข้อมูลจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ประเมินว่าปริมาณผลปาล์มสดปี 2569 จะเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านตัน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง (กันยายน-พฤศจิกายน) ซึ่งคาดว่าจะเป็นฤดูกาลผลผลิตสูง อีกทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายกำลังการผลิตโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอีก 50% เป็น 90 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง หรือประมาณ 2,100 ตันต่อวัน ตั้งแต่ไตรมาส 3/2569 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และเริ่มรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2570
ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้ารายใหม่หลายราย คาดว่าจะทยอยเห็นความชัดเจนภายในช่วงครึ่งปีหลัง โดยบริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้ตลาดต่างประเทศจาก 20% ในปี 2568 เพิ่มเป็น 40% ในปี 2569 และคาดว่าจะขยับขึ้นเป็น 55-60% ภายในปี 2570 เพื่อกระจายฐานรายได้ ความเสี่ยงในเรื่องของการขายและความผันผวนของราคาซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว
ภายหลังการเข้าระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ช่วยเสริมศักยภาพในการรองรับช่วงฤดูกาลผลผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจและโอกาสทางการตลาดในช่วงที่เหลือของปี
“แผนการเพิ่มกำลังการผลิตที่เตรียมไว้ มีเป้าหมายเพื่อรองรับวัตถุดิบที่คาดว่าจะมาในช่วงปลายปี ในมุมของความต้องการน้ำมันปาล์มดิบก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะเดียวกัน ความพร้อมด้านเงินทุนหลังการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะช่วยเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการเติบโตให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้” นายสมนึก กล่าว
สำหรับแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (Crude Palm Kernel Oil : CPKO) คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2570 และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2570 ก่อนจะรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2571 ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับอัตรากำไร เป็น New Growth Engine ที่เสริมศักยภาพธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตของ PHAT ในระยะยาว นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันผลการดำเนินงานให้โดดเด่นในช่วงที่เหลือของปี โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2569 อยู่ที่ 3,000-3,500 ล้านบาท เติบโต 35-40% จากปีก่อน