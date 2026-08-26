SISB ติดทำเนียบ "Forbes Asia’s Best Under A Billion 2026" 4 ปีซ้อน

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 18 บริษัทมหาชนของไทยที่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ Best Under A Billon ประจำปี 2026 โดยนิตยสาร Forbes Asia ซึ่งจัดทำรายงานพิเศษเพื่อคัดเลือก 200 บริษัทมหาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีรายได้ไม่เกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย SISB ได้รับการคัดเลือกนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
สำหรับรายชื่อ Best Under A Billion ประจำปี 2026 สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถฝ่าฟันความท้าทายจากวิกฤติต่าง ๆ และในหลายกรณียังสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่น การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
"การที่ SISBได้รับการจัดอันดับในลิสต์ Forbes Asia - Best Under A Billion 2026 เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโดดเด่น ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในทุกมิติ ทั้งด้านผลประกอบการ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนในระดับภูมิภาค และระดับโลกอย่างภาคภูมิใจ" นายยิว ฮอค โคว กล่าว