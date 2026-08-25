ธงนำใหม่หุ้น SPCG / สุนันท์ ศรีจันทรา

ข่าวชิ้นใหญ่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG ถูกเผยแพร่อย่างเงียบ ๆ ผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์คืนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากหุ้นปิดการซื้อขาย ก่อนกลายเป็นข่าวครึกโครมในต้นสัปดาห์นี้
ราคาหุ้น SPCG ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 9 บาทมาพักใหญ่ ทะยานขึ้นขานรับข่าวดีทันที โดยปิดที่ 11 บาท เพิ่มขึ้น 1.05 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10.55% มูลค่าซื้อขายพุ่งขึ้นมา 430 ล้านบาท
SPCG แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569 โดยรับทราบการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นระหว่าง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ และผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งรวมเรียกว่า “ผู้ขาย” กับกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ 4 ราย
ประกอบด้วย นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ บริษัท เจอาร์ที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (JRT), Premia Global Limited และบริษัท พรีเมีย โกลบอล ไทย จำกัด ภายใต้สัญญาซื้อหุ้นรวมจำนวน 606,690,726 หุ้น คิดเป็น 57.46% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPCG
สำหรับผู้ขายรายสำคัญ ประกอบด้วย ดร.วันดี ขายหุ้นทั้งหมด 486,551,676 หุ้น หรือ 46.08% ขณะที่ Kyocera Corporation ขาย 63,500,000 หุ้น หรือ 6.01% และนายโชคชัย เศรษฐีวรรณ ขาย 5,400,000 หุ้น หรือ 0.51% ส่วนที่เหลือเป็นหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในกลุ่มผู้ขายตามธุรกรรม โดยซื้อขายในราคาหุ้นละ 9.11 บาท
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ บริษัท JRT เข้าถือหุ้นจำนวน 265,888,888 หุ้น หรือ 25.18% ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของ SPCG ตามด้วย Premia Global Limited จำนวน 225,888,888 หุ้น หรือ 21.40% และบริษัท พรีเมีย โกลบอล ไทย จำกัด ถือหุ้นจำนวน 40,302,900 หุ้น หรือ 3.82% เมื่อรวมผู้ซื้อทั้ง 4 รายจึงถือหุ้น SPCG ทั้งหมด 57.46%
กลุ่มผู้ซื้อหุ้น ซึ่งรวมถึงนายเกรียงไกร จารุทวี จะจัดทำคำเสนอซื้อหรือเทนเดอร์ออฟเฟอร์จากผู้ถือหุ้นรายอื่นในราคาหุ้นละ 9.11 บาท ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 8 ตุลาคม 2569
การครอบงำกิจการ SPCG เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มนายวรสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ FNS และผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK กับกลุ่มนายทศพงศ์ จารุทวี หรือเสี่ยเบ้ง น้องชายของนายเกรียงไกร ซึ่งถือหุ้นใหญ่ใน MK ด้วย
นายทศพงศ์ เป็นอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด หรือ N-PARK หุ้นร้อนในอดีต ก่อนที่กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ซึ่งนายคีรี กาญจนพาสน์ถือหุ้นใหญ่ จะเข้าเทกโอเวอร์เมื่อประมาณปี 2558 ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U และปี 2565 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RABBIT
การร่วมกับนายวรสิทธิ์เข้ามาเทกโอเวอร์หุ้น SPCG เป็นการประกาศแจ้งเกิดใหม่ของกลุ่ม “จารุทวี” ในตลาดหุ้นอย่างเต็มตัว และเป็นการปิดฉากของเจ้าแม่โซลาร์ฟาร์ม นางวันดี ผู้บุกเบิกโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จนร่ำรวยระดับหมื่นล้านบาท และทำให้นายชาญชัย กุลถาวรากร ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) ซึ่งร่วมลงทุนบุกเบิกโซลาร์เซลล์กับนางวันดีร่ำรวยระดับพันล้านบาทตามไปด้วย
การขายหุ้น SPCG ทิ้งทั้งหมด นางวันดีคงตัดสินใจแล้วว่า ขอพอเพียงเท่านี้ ปิดฉากเสียทีกับธุรกิจโซลาร์เซลล์
ราคาหุ้น SPCG ที่เด้งขึ้นมาเมื่อวันจันทร์ นักลงทุนคงคาดหมายว่ากลุ่มนายวรสิทธิ์และกลุ่มเสี่ยเบ้งต้องเตรียมแผนปั้นหุ้น SPCG ไว้แล้ว จึงแห่เข้าเก็งกำไร
อนาคตหุ้น SPCG จะเป็นอย่างไร ต้องรอดูฝีมือของ “วรสิทธิ์” และ “เสี่ยเบ้ง” กันต่อไป