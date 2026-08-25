หุ้นเข้าสู่ “ขาลง”...ฝรั่ง “ทิ้งของ” / สุนันท์ ศรีจันทรา

เปิดการซื้อขายประเดิมรับสัปดาห์ใหม่ กระดานหุ้นแดงฉาน สวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ยังสดใส โดยดัชนีฯ ดิ่งลงไปลึกถึง 1,594 จุด แม้จะปิดตลาดสามารถกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้ แต่ในระยะสั้นมีสิทธิ์ที่จะหลุดแนวรับสำคัญลงไปอีกครั้ง
ตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีฯ ย่ำฐานอยู่แถว 1,600 จุดเศษ เนื่องจากขาดปัจจัยชี้นำ ไม่มีข่าวดีใหม่ ๆ เข้ามากระตุ้น แม้นักลงทุนต่างชาติยังซื้อหุ้นต่อเนื่อง แต่ไม่อาจผลักดันดัชนีฯ ให้ไปต่อได้
เพราะหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มต่าง ๆ อยู่ในภาวะอิ่มตัว ราคาปรับตัวขึ้นมามากก่อนหน้า จนปัจจัยพื้นฐานเริ่มเปราะบาง โดยเฉพาะหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ที่ซึมลง
เมื่อนักลงทุนต่างชาติกลับมาเทขาย จึงเป็นแรงกดดันทำให้ตลาดเกิดการปรับฐาน โดยเมื่อวันจันทร์เทขายหุ้นออก 3,680 ล้านบาท หุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวลงกันเป็นแถว ฉุดดัชนีฯ ทรุดลง 12.73 จุด ลงมาปิดที่ 1,601.05 จุด ขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดอย่างเฉียดฉิว
สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางยังไม่มีความแน่นอน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเริ่มอ่อนตัวลง และน่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อตลาดหุ้น แต่ตลาดหุ้นไทยกลับไม่ตอบรับ โดยถูกนักลงทุนสถาบัน พอร์ตโบรกเกอร์ และต่างชาติพร้อมใจกันเทขาย จนแนวโน้มระยะสั้นอาจเปลี่ยนเป็น “ขาลง” หลังจากทรง ๆ ทรุด ๆ มา 3 สัปดาห์
นักวิเคราะห์โบรกเกอร์หลายสำนักอาจมองโลกสวย ปรับประมาณการกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มตัวเลขประมาณการเป้าหมายดัชนีฯ ปลายปีนี้ไปสู่ระดับเหนือ 1,700 จุด แต่แนวโน้มหุ้นระยะสั้นเริ่มไม่น่าไว้วางใจ โดยแนวรับ 1,600 จุดอาจรับไม่อยู่ และไม่อาจคาดหมายได้ว่าการปรับฐานที่กำลังเริ่มต้น ดัชนีฯ จะลงไปลึกขนาดไหน
และนักลงทุนต่างชาติจะเทขายหนักและขายต่อเนื่องเพียงใด
นักลงทุนรายย่อยอาจมองโลกในแง่ดี และประเมินว่าการปรับฐานเมื่อวันจันทร์จะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น จึงแห่เข้าไปไล่ช้อนซื้อหุ้น ซึ่งหากตลาดกลับเข้าสู่ช่วงขาลงหรือช่วงการปรับฐานเต็มตัว นักลงทุนรายย่อยที่รับเข้าไปช้อนหุ้นอาจเจ็บหนัก
ขาขึ้นรอบใหญ่อาจผ่านพ้นไปแล้วหลังสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ช่วง “ขาลง” กำลังคืบคลานเข้ามาแทนที่ และจะเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนที่รอซื้อของถูก
กำเงินสดไว้ให้แน่น หาจังหวะเหมาะ รอบนี้เก็บหุ้นต้นทุนที่ต่ำกว่าได้แน่ ๆ