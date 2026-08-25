เปิดปูมหลัง "Age of Bitcoin" บอร์ดเกมไทยปิดเป้าระดมทุนใน 9 นาที เมื่อความโลภกลายเป็นของเล่นบนโต๊ะกินข้าว

ลองจินตนาการดูว่า ไอเดียที่เริ่มจากความคลั่งไคล้ส่วนตัวของนักเล่นบอร์ดเกมคนหนึ่ง จะจบลงด้วยการสร้างปรากฏการณ์ที่ทำเงินเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 11 เท่า ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน นี่ไม่ใช่นิยาย แต่คือเรื่องจริงของ "Age of Bitcoin" บอร์ดเกมฝีมือคนไทยที่ทำให้วงการทั้งคริปโตและบอร์ดเกมต้องหันมามอง
จุดเริ่มต้น เมื่อคนคลั่งเกมกระดานเจอกับคนคลั่งบิทคอยน์ ในร่างเดียวกัน
เบื้องหลังเกมนี้คือ BitToon อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตชื่อดังของไทย เจ้าของเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 185,000 คน ผู้เป็นนักคริปโตชาวไทยที่หลงใหลทั้งบิทคอยน์และบอร์ดเกมอย่างจริงจัง จุดเริ่มต้นไม่ได้ซับซ้อนอะไร เขาเป็นคนชอบสะสมและเล่นเกมกระดานอยู่แล้ว แล้ววันหนึ่งก็เกิดคำถามง่ายๆ ในหัวว่า ทำไมถึงยังไม่มีใครสร้างบอร์ดเกมที่พูดเรื่องบิทคอยน์โดยเฉพาะสักที แต่ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่ความคิดลอยๆ จนกระทั่งเขาไปเจอเวทีประกวดโปรเจกต์ในงาน Thailand Bitcoin Conference ปี 2567 จึงรวบรวมทีมขึ้นมาสร้างเกมนี้อย่างจริงจัง และคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนั้นมาได้
จากจุดนั้น BitToon ได้จับมือกับค่ายเกม Four Comma Game เพื่อพัฒนาต่อยอดจนเสร็จสมบูรณ์ โดยตัวเกมผ่านการทดสอบเล่นทั้งจากนักเล่นบอร์ดเกมทั่วไปและชาวบิทคอยเนอร์ตัวจริง ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานพรีวิวช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2568 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bitazza แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ของไทย
เปิดกล่อง เกมนี้เล่นยังไง ทำไมถึงไม่ใช่แค่เกมเศรษฐีสวมเสื้อคริปโต
เรื่องราวในเกมเริ่มต้นจากปี ค.ศ. 1971 ปีที่โลกหลุดออกจากมาตรฐานทองคำ เงินเฟ้อเริ่มไต่ระดับ ข้าวของแพงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2552 บิทคอยน์ถือกำเนิดขึ้น ช่วงแรกมันถูกมองข้าม ถูกหัวเราะเยาะ และถึงขั้นถูกนำไปแลกพิซซ่า ก่อนที่ในเวลาต่อมาทุกคนจะเริ่มหันมาสนใจ ศึกษา เข้าร่วม กอดเหรียญไว้แน่น (HODL) จนสุดท้ายกลายเป็นที่ยอมรับในฐานะทองคำดิจิทัล และนั่นคือจุดที่ "ยุคของบิทคอยน์" เริ่มต้นขึ้นตามชื่อเกม
ตัวเกมให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นคนจากอาชีพต่างๆ ที่ต้องสะสมความมั่งคั่งผ่านสินทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่ เงินสด ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ ของสะสม สัญญาการลงทุน และบิทคอยน์ ใช้ระบบวางคนงาน (Worker Placement) เล่นได้ 1-4 คน หรือเล่นคนเดียวผ่านโหมด scenario ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อคน เหมาะกับผู้เล่นอายุ 14 ปีขึ้นไป และจุดที่ถูกพูดถึงมากคือกระดานบอกราคาสินทรัพย์ที่ออกแบบเป็นกราฟแท่งเทียนแบบแม่เหล็ก ซึ่งชุมชนคริปโตไทยต่างยกให้เป็นบอร์ดเกมธีมบิทคอยน์เกมแรกที่ใช้กลไกนี้
แต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้ไม่ใช่แค่ "โมโนโพลีสวมเสื้อคริปโต" คือระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก จากรีวิวเชิงลึกของเว็บไซต์บอร์ดเกมต่างประเทศ ทุกสินทรัพย์มี "แทร็กความคลั่ง" (Hype Track) ของตัวเอง ยิ่งผู้เล่นซื้อขายกันมากเท่าไหร่ แทร็กนี้ก็ยิ่งไต่สูงขึ้น และเมื่อถึงจุดสูงสุด ฟองสบู่จะแตกทันที ราคาบิทคอยน์ร่วงสองขั้น ราคาทองคำขยับขึ้น ผู้เล่นทุกคนเสียความน่าเชื่อถือในสินทรัพย์ไปหนึ่งขั้น จุดสำคัญคือฟองสบู่ในเกมนี้ไม่ได้เกิดจากไพ่สุ่มหรือลูกเต๋า แต่เกิดจาก "การกระทำของผู้เล่นเอง" ล้วนๆ ยิ่งโลภมาก ยิ่งเร่งวิกฤต นี่คือการจำลองจิตวิทยาตลาดคริปโตจริงได้อย่างเจ็บแสบ
คืนที่ปิดเป้าใน 9 นาที ปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เกม Age of Bitcoin เปิดระดมทุนบน Kickstarter อย่างเป็นทางการ โดยตั้งเป้าไว้เพียง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผลลัพธ์คือทีมงานประกาศผ่านโซเชียลว่า แคมเปญปิดเป้าระดมทุนสำเร็จภายในเวลาเพียง 9 นาทีหลังเปิดตัว และเมื่อแคมเปญปิดตัวลงในวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ยอดระดมทุนรวมพุ่งไปแตะ 117,519 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 1,175% ของเป้าหมายเดิม จากผู้สนับสนุนทั้งสิ้น 1,025 คน เฉลี่ยคนละ 115 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้พูดได้เต็มปากว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นตลาดที่มีความต้องการจริง
ทีมงานยังต่อยอดทำการตลาดด้วยการมอบการ์ดตัวละครพิเศษ "Satoshi Nakamoto" มูลค่า 6 ดอลลาร์ให้ฟรีแก่ผู้ที่สนับสนุนภายใน 72 ชั่วโมงแรก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจวัฒนธรรมคริปโตอยู่แล้วเป็นอย่างดี
จังหวะเวลาที่ใช่ เมื่อรัฐบาลไทยเปิดไฟเขียวให้พร้อมกัน
ที่น่าสนใจคือช่วงเวลาที่เกมนี้เปิดตัวนั้นบังเอิญสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวใหญ่ในระดับนโยบาย เพราะเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2568 คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Capital Gain) ที่ทำธุรกรรมผ่านผู้ประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2572 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลกที่มีมาตรการภาษีชัดเจนด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อดึงดูดเงินลงทุนต่างชาติและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ
พูดง่ายๆ คือ ขณะที่ภาครัฐกำลังปูพรมแดงให้ตลาดคริปโตไทยคึกคักขึ้น เกมกระดานที่พูดเรื่องนี้โดยตรงก็เปิดตัวในจังหวะเดียวกันพอดี นี่อาจเป็นเรื่องบังเอิญ หรืออาจเป็นการอ่านจังหวะตลาดที่แม่นยำของทีมงานก็ได้ ทั้งสองอย่างล้วนทำให้ Age of Bitcoin กลายเป็นมากกว่าแค่ของเล่น แต่เป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยที่สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเดินเข้าสู่กระแสหลักของสังคมไทยอย่างเป็นทางการ
เสียงจากนักรีวิวต่างชาติ เกมนี้ไม่ได้เล่นง่าย และไม่ใช่สำหรับทุกคน
แม้จะมาแรงในแง่ยอดระดมทุน แต่เมื่อเกมถึงมือนักรีวิวต่างประเทศ เสียงที่ออกมากลับตรงไปตรงมาไม่มีการเกรงใจ เว็บไซต์รีวิวบอร์ดเกมต่างประเทศระบุชัดว่านี่คือเกมที่มีความซับซ้อนสูง ไม่ใช่เกมที่ควรแนะนำให้เล่นกับกลุ่มเพื่อนแบบสบายๆ ในค่ำคืนธรรมดา และหากผู้เล่นประเมินจังหวะผิดพลาดจนถือสินทรัพย์มากเกินตัว ก็อาจเสียเปรียบอย่างรวดเร็ว นักรีวิวสรุปว่านี่คือเกมที่ให้รางวัลกับการปรับตัวเมื่อแผนพังทลาย มากกว่าการวางแผนที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้น ซึ่งฟังดูคุ้นเคยมากสำหรับใครก็ตามที่เคยเทรดคริปโตจริงมาก่อน
มุมที่ต้องเจาะ เกมนี้สอนบทเรียนจริง หรือแค่ขี่กระแส FOMO
คำถามที่นักข่าวสายการเงินอย่างเราตั้งธงไว้เสมอคือ "เกมกระดานที่จำลองความโลภและฟองสบู่ได้สมจริงขนาดนี้ กำลังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้ความรู้ทางการเงิน หรือกำลังทำให้วัฒนธรรมการเก็งกำไรกลายเป็นเรื่องสนุกสนานน่าเอ็นดูเกินไปกันแน่" ต้องยอมรับว่ากลไกที่ให้ผู้เล่นเห็นว่าฟองสบู่แตก เพราะการกระทำของตัวเองไม่ใช่โชคชะตา ถือเป็นจุดแข็งทางการศึกษาที่หายากในเกมกระดานแนวเศรษฐกิจทั่วไป มันสอนให้เห็นภาพว่า FOMO ในตลาดจริงเกิดจากพฤติกรรมหมู่ ไม่ใช่พลังลึกลับอะไร
แต่ในอีกมุมหนึ่ง การที่แบรนด์คริปโตรายใหญ่อย่าง Bitazza เข้าไปร่วมสนับสนุนงานเปิดตัว และการที่เกมถูกโปรโมตควบคู่กับข่าวมาตรการภาษีของรัฐบาลอย่างแนบเนียน ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกลิ่นอายของการตลาดเชิงแฝงที่ต้องการปลุกกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้กว้างขึ้นไปพร้อมกันด้วย นักลงทุนมือใหม่ที่ได้ลองเล่นเกมนี้แล้วรู้สึก "อิน" กับความตื่นเต้นของการเก็งกำไร ต้องแยกให้ออกว่าความสนุกบนโต๊ะเกมกับความเสี่ยงจริงในกระเป๋าเงินนั้นเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง เงินที่เสียในเกมคือแต้ม แต่เงินที่เสียในตลาดจริงคือเงินจริง
จากไอเดียในหัวคนหนึ่ง สู่สินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมคริปโตของไทย
ไม่ว่าจะมองในมุมไหน สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ Age of Bitcoin ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไอเดียที่เกิดจากความหลงใหลส่วนตัวของคนไทยคนหนึ่ง สามารถเติบโตไปไกลถึงระดับที่ดึงเงินจากนักสะสมทั่วโลกได้จริง จากเวทีประกวดเล็กๆ ในงานสัมมนาคริปโตปี 2567 สู่ปรากฏการณ์ระดมทุนพันเปอร์เซ็นต์ในปี 2568 นี่คือกรณีศึกษาที่น่าจับตาว่าวงการเกมกระดานไทยกำลังเดินไปพร้อมกับกระแสสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศอย่างไร และคำถามที่แท้จริงที่ยังรอคำตอบคือ เมื่อเกมกระดานเกมนี้เข้าถึงมือผู้เล่นชาวไทยมากขึ้นเรื่อยๆ มันจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้คนไทยรู้เท่าทันฟองสบู่ หรือจะกลายเป็นแค่อีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้คนอยากกระโดดเข้าตลาดโดยไม่เข้าใจความเสี่ยงที่แท้จริงกันแน่