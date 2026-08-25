DAD คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน Corporate Excellence Award

"ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์" รับ“Corporate Excellence Award” กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 ต่อเนื่องปีที่ 2 ตั้งเป้าเดินหน้าผสาน ESG นวัตกรรม และ AI ยกระดับการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ย้ำรับรางวัลในฐานะ “ทิศทาง ไม่ใช่ปลายทาง”
ดร.ธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยม (Corporate Excellence Award) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย Enterprise Asia ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับจะเป็น “ทิศทาง ไม่ใช่ปลายทาง”ในการดำเนินงานของเรานับจากนี้ไป เพื่อมุ่งพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ด้วยแนวคิด ESG แทรกซึมไปในทุกกระบวนการ ได้แก่ การพัฒนาอาคารเขียว การลดการใช้พลังงานและคาร์บอน และการสร้างคุณค่าระยะยาวให้ชุมชนโดยรอบ พร้อมกันนั้นยังได้เตรียมนำนวัตกรรมเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้จริง ทั้งในการบริหารจัดการพลังงาน การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ และการยกระดับบริการที่ผู้ใช้งานสัมผัสได้ทุกวัน เพื่อให้พื้นที่ของภาครัฐไม่เพียงถูกสร้างอย่างดี แต่ถูกบริหารอย่างชาญฉลาด เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยน คือความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความเป็นเลิศที่ประชาชนมองเห็นได้ ใช้ได้ และไว้วางใจได้”
สำหรับ Corporate Excellence Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศรอบด้าน ทั้งด้านการดำเนินงานและขีดความสามารถขององค์กร สามารถส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร ควบคู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัว รวมถึงการดำเนินงานด้าน ESG และความยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม
Enterprise Asia เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเวที AsiaPacific Enterprise Awards (APEA) จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้นำและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก