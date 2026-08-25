LH Bank จัดสัมมนา “The Pillar of Longevity” ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนการเงิน เพื่อการใช้ชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

นายลี ยู่-ชิว ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเอ็กซ์คลูซีฟ “The Pillar of Longevity” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์และศิลป์ แห่งการวางแผนการเงิน เพื่อการใช้ชีวิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน สุขภาพและการใช้ชีวิต สำหรับหัวข้องานสัมมนาได้แก่ ศาสตร์แห่งตัวเลขมงคลเพื่อเสริมความมั่งคั่งและมั่นคง “The Numeric Harmony” โดยอาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลข และถอดรหัสการ ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความมั่งคั่งควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน “Live Long & Live Well” โดยพญ.ศศิวิมล มูลกะเยาว์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และด้านเวชศาสตร์จีโนม ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภายในงานมีบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Blueprint of Longevity” โดยนายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย LH Bank ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของธนาคารที่พร้อมมอบบริการทางการเงิน ด้วยเครือข่ายพันธมิตรที่มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ครอบคลุมในทุกช่วงของชีวิต พร้อมด้วยนางนวลอนงค์ มหัทธนกุล หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่ายธุรกิจสาขาและธนบดีธนกิจ ที่ร่วมแบ่งปันแนวทางการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว ผ่านโซลูชันทางการเงินที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล ประกัน และกองทุน ต่อด้วยหัวข้อศิลปะการจัดพอร์ตลงทุนเพื่อโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง “Crafting the Masterpiece Portfolio” โดย ดร.กวินทร์ ภู่พกสกุล หัวหน้าสายงานผลิตภัณฑ์การลงทุน โอกาสนี้ ร่วมค้นพบแนวคิดและเคล็ดลับของการสูงวัยอย่างสง่างามสำหรับการใช้ชีวิตในระยะยาว ในหัวข้อ The Art of Aging: สูงวัยอย่าง สง่างาม และเคล็ดลับความสุขที่ยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ พญ.อภิญญา ลีรพันธ์และ พญ.ฝ้ายคำ ศรีทิภัณฑ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ จาก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต “The Timeless Symphony” จากศิลปินระดับตำนาน “เบิร์ดกะฮาร์ท” ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงแห่งมิตรภาพและความสุข จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ณ LH Bank สาขาศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 3
หมายเหตุ :
• “The Numeric Harmony” เป็นมุมมองเชิงความเชื่อส่วนบุคคลของวิทยากร มิใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุนจาก LH Bank
• รายละเอียดด้านสุขภาพเป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อการเรียนรู้ มิใช่คำแนะนำทางการแพทย์เฉพาะบุคคล และมิใช่คำแนะนำจาก LH Bank
• ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล ประกัน และกองทุน เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
• กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
• คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง “ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
• คำเตือน : การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง