"พรอสเพค ลีท”ปักหมุดเปิดจอง 9-17 ก.ย.ลุย BFTZ 4 ปั้นพอร์ตสู่1.5 หมื่นล้าน

PROSPECT REIT เดินหน้าขยายพอร์ตลงทุน เตรียมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม 9-17 ก.ย.69 สำหรับผู้ถือหน่วยเดิมและนักลงทุนทั่วไป พร้อมนำเงินลงทุน BFTZ 4 บางปะกง มูลค่ากว่า 5,040 ล้านบาท ชูอัตราการเช่า 96.8% พร้อมเพิ่มพื้นที่เช่ารวมแตะ 7.5 แสนตารางเมตร ดันมูลค่าทรัพย์สินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท และยืดอายุสิทธิการเช่าเฉลี่ยเป็น 28 ปี
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักและผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัท บีเอฟทีแซด บางปะกง จำกัด เจ้าของโครงการ BFTZ 4 เปิดเผยว่า แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยยังได้รับแรงหนุนจากการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการทั่วโลก โดยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เติบโต 37% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าเงินลงทุนกว่า 1.47 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ อาหาร และยานยนต์
การขยายตัวของการลงทุนดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกส์สำคัญของประเทศ ขณะที่บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีข้อได้เปรียบด้านทำเลจากการเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ
ข้อมูลตลาดสะท้อนว่าคลังสินค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรามีอัตราการเช่าเฉลี่ยประมาณ 90% จากพื้นที่รวม 712,658 ตารางเมตร ขณะที่โรงงานสำเร็จรูปมีอัตราการเช่าเต็ม 100% จากพื้นที่รวม 40,740 ตารางเมตร สะท้อนความต้องการพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ที่ยังอยู่ในระดับสูง
BFTZ 4 ชู Free Zone กว่า 80%
สำหรับโครงการ BFTZ 4 ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บนทำเลยุทธศาสตร์ของ EEC โดยมีพื้นที่ Free Zone มากกว่า 80% ของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการนำเข้า-ส่งออก
โครงการยังเชื่อมต่อกับโครงข่ายโลจิสติกส์สำคัญ ทั้งสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขณะที่ทำเลตั้งอยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีม่วงอ่อนจุดขาว ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ กล่าวว่า PROSPECT REIT เตรียมเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวของอาคารโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าใน BFTZ 4 รวม 31 หลัง หรือ 101 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 202 ไร่ มีพื้นที่เช่ารวม 187,949 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ Free Zone 153,788 ตารางเมตร และพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป 34,161 ตารางเมตร ณ วันที่ 31 มี.ค.69 อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมีพื้นที่ 163,192 ตารางเมตร และมีอัตราการเช่าสูงถึง 96.8% ค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 170 บาทต่อตารางเมตร
โดยมีฐานผู้เช่ามีการกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม ทั้งยานยนต์และชิ้นส่วน เกษตรและอาหาร รวมถึงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร โดยมีผู้เช่าหลากหลายสัญชาติ เช่น จีน ไทย และอินเดีย ช่วยลดการกระจุกตัวของรายได้และสะท้อนศักยภาพของทำเลในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
สำหรับสิทธิการเช่าของทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนมีระยะเวลา 30 ปี พร้อมสิทธิต่ออายุอีก 30 ปี ส่งผลให้อายุสิทธิการเช่าเฉลี่ยของ PROSPECT REIT เพิ่มจากประมาณ 15 ปี เป็น 28 ปี นอกจากนี้ ยังมีการรับประกันค่าเช่าสำหรับพื้นที่ว่างในอัตรา 170 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงของรายได้ในช่วงเริ่มต้นของการลงทุน
พอร์ตเดิมเช่าเฉลี่ย 97.3%
ปัจจุบัน PROSPECT REIT มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร 5 โครงการ พื้นที่ให้เช่ารวม 564,758 ตารางเมตร บนพื้นที่กว่า 570 ไร่ ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์บางนา-ตราด กม.18-23 โดยมีพื้นที่ Free Zone คิดเป็น 55% ของพื้นที่ทั้งหมด โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 69 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยรวม 97.3% ขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 69 จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยรวม 0.4295 บาทต่อหน่วย
ทั้งนี้ PROSPECT REIT ได้ปรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากรายไตรมาสเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2569 เพื่อเพิ่มความสม่ำเสมอของกระแสเงินสดและอำนวยความสะดวกด้านสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือหน่วย
เพิ่มทุน 450 ล้านหน่วย ดันพอร์ต 1.5 หมื่นล้าน
นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชูเชิด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชย์ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ กล่าวว่า การลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้มีมูลค่ารวมไม่เกิน 5,040 ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไม่เกิน 450 ล้านหน่วย และวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
การลงทุนดังกล่าวจะช่วยผลักดันมูลค่าพอร์ตทรัพย์สินของ PROSPECT REIT จากประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เป็นกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเพิ่มพื้นที่ให้เช่ารวมเป็นประมาณ 750,000 ตารางเมตร ขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ หรือไฟลิ่ง ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับแล้ว
สำหรับการเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม กำหนดระหว่างวันที่ 9-17 ก.ย.69 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 10.50 บาทต่อหน่วย และจะประกาศราคาเสนอขายสูงสุดผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 4 ก.ย.69 ส่วนราคาเสนอขายสุดท้ายคาดว่าจะประกาศในวันที่ 17 ก.ย.69 หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุด ผู้จองซื้อจะได้รับคืนเงินส่วนต่างภายใน 5-10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม สามารถใช้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.3822 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
ขณะที่นักลงทุนทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ร่วมจัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายตามที่กำหนด
PROSPECT REIT ระบุว่า การลงทุนใน BFTZ 4 เป็นการขยายฐานสินทรัพย์เข้าสู่ EEC และเพิ่มความหลากหลายด้านทำเลให้กับพอร์ต โดยอาศัยจุดแข็งด้านทำเล คุณภาพทรัพย์สิน ฐานผู้เช่าที่กระจายตัว และประสบการณ์ของผู้สนับสนุนหลัก เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในระยะยาว