ASIMAR อวดกำไรไตรมาส 2 พุ่ง 22.51%

“เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ หรือ ASIMAR” เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ทำรายได้รวม 175.51 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 14.86 ล้านบาท โต 22.51% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ยอมรับได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้เจ้าของเรือชะลอแผนซ่อมบำรุง แต่ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ขยายงานต่อเรือ และซ่อมเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูผลกำไรในช่วงที่เหลือของปี ล่าสุด Backlog อยู่ที่ 150 ล้านบาท
นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASIMAR เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 2/2569 มีผลกำไรสุทธิ 14.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.51% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 175.51 ล้านบาท เป็นรายได้งานซ่อมเรือ 133.80 ล้านบาท ลดลง 6.89% เมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
“งานซ่อมเรือ รายได้ปรับตัวลดลง 6.89% ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้เจ้าของเรือมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างรัดกุมและชะลอแผนการซ่อมบำรุงออกไป ทำให้ปริมาณซ่อมเรือโดยเฉพาะงานซ่อมเรือขนาดใหญ่ลดลง แต่บริษัทยังมีงานในกลุ่มราชการเข้ามาช่วยในบางส่วน”
ส่วนงานต่อเรือมีรายได้อยู่ที่ 25.90 ล้านบาท ลดลง 73.97% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นการรับรู้รายได้โครงการต่อเรือลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 แรงม้า ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ เป็นการรับรู้รายได้สะสมร้อยละ 46.58 ของทั้งโครงการ ซึ่งมีการรับรู้รายได้เพียงโครงการเดียวในไตรมาสนี้
ด้านสถานะทางการเงิน ASIMAR ยังคงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.09 เท่า ปรับตัวดีขึ้นจากสิ้นปี 2568 สะท้อนถึงการบริหารจัดการกระแสเงินสดที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอก ส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมในการรองรับโครงการใหม่ๆ ในอนาคต
นอกจากนี้ ASIMAR ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับ “ดีเยี่ยม (Excellent)” จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM Checklist ประจำปี 2569 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
สำหรับกลยุทธ์ปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% จากปีก่อน ในปัจจุบันบริษัทยังมี Backlog งานโครงการต่อเรือในมืออีกราว 150 ล้านบาท พร้อมทั้งเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว ASIMAR มุ่งเสริมความแข็งแกร่งด้านรายได้ผ่านฐานลูกค้าที่หลากหลาย พร้อมดำเนินงานตามมาตรฐานสากล และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน