ก.ล.ต.หนุนยกระดับคุณภาพ IA ก่อนนำ บจ.ระดมทุน

*ก.ล.ต. เร่งยกระดับคุณภาพ IA ด้วยการหนุนให้ เป็น Strategic Partner" กับผู้บริหาร เชื่อ องค์กรที่ดีต้องมาจากคุณภาพภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และบอร์ดที่เข้มแข็ง ขณะ บจ. ต้องเปิดทางให้ผู้ตรวจสอบทำงานได้อย่างอิสระ เพื่อความชัดเจนและรอคอบ เป็นการสริมธรรมาภิบาล-เพิ่มเชื่อมั่นให้กับเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในตลาดทุน
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในงานสัมมนา"คุณภาพ IA ผ่านเลนส์การประเมิน" ว่า ปัจจุบัน ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการหารือเพื่อยกระดับคุณภาพและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA) สำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่นี้มีคุณภาพที่เชื่อมั่นได้
สำหรับสิ่งที่เน้นย้ำมาก คือคุณภาพงผลงาน เพราะ IA ต้องไม่เป็นเพียง "ตำรวจ" หรือผู้ตรวจ compliance เท่านั้น แต่ต้องวางตัวเป็น Strategic Partner หรือคู่หูของผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
เนื่องจาก ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีอย่าง AI และ Quantum กำลังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องมองความเสี่ยงในเชิงรุก และ หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับตัวจากการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ไปสู่การเป็น Early Warning System ที่ช่วยให้องค์กรเข้าใจและบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที ด้วยการใช้สติ ปัญญา และคุณธรรมของมนุษย์ในการควบคุมเทคโนโลยี
อย่างไรก็ดี คุณภาพของการตรวจสอบภายในจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากระดับบน หรือ Tone at the Top ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร และจัดสรรทรัพยากร (Resources) ที่เหมาะสมและ ดังนั้นผู้ บริหารต้องสนับสนุนให้ IA ทำงานได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้สามารถสะท้อนจุดอ่อนและช่องว่างขององค์กรได้อย่างชัดเจน
โดย ก.ล.ต. ย้ำว่าองค์กรที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอ ในการรับมือกับความเสี่ยง ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมต่าง ๆ เพื่อสร้างตลาดทุนไทยที่โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งระดมทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจและผู้ลงทุนในระยะยาว
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังมองทิศทางการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า ภายใต้แนวคิด "Growth with Governance" โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA) เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากเพียงผู้ตรวจตามกฎเกณฑ์ สู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความยั่งยืนให้องค์กร
นายอัสสเดช คงศิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่าการยกระดับคุณภาพของการตรวจสอบภายในถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันตลาดทุนไทยไปสู่การเป็น “ Trusted Marketplace ” หรือตลาดทุนที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งสำหรับนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาระดมทุน
ทั้งนีั ผู้ตรวจสอบภายในนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและจากเดิมที่หลายองค์กรอาจมองหน่วยงานตรวจสอบภายในในลักษณะคล้าย “ตำรวจ” หรือเป็นเพียงสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องมีเพื่อให้ครบตามข้อกำหนด แต่จากสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดทุนช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถเป็น “พาร์ตเนอร์” สำคัญขององค์กร ทั้งต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเป็นหนึ่งในแนวป้องกันที่สำคัญขององค์กร
สำหรับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะผู้กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ พบว่าพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่มีความผิดปกติในบริษัทจดทะเบียนอยู่ค่อนข้างมาก เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จำเป็นต้องติดตามและขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับช่วงเวลา
นายอัสสเดชกล่าวต่อว่า ตลาดทุนเป็นของทุกฝ่าย จึงต้องการเห็นการยกระดับบทบาทของงานตรวจสอบภายในจากสิ่งที่องค์กรอาจมองว่าเป็นเพียงภาระหรือต้นทุน ไปสู่การเป็นส่วนสำคัญและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ช่วยยกระดับบริษัท องค์กรและตลาดทุนโดยรวม ดังนั้น การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายใน และสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนไทยในระยะยาว
อย่างไรก็ดี ประเด็นสำคัญคือทำอย่างไรให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ถูกนำออกมาเปิดเผยได้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง ตลท. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขึ้นด้วยเป้าหมายเพิ่มเครื่องมือให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ได้มากขึ้นและสะดวกขึ้น รวมถึงช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปถึงนักลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนเป้าหมายการสร้าง Trusted Marketplace ให้แก่ตลาดทุนไทยโดยเกณฑ์ใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา