DOD คืนเงินมัดจำกว่า 63 ล.เสริมสภาพคล่องเน้นธุรกิจหลัก

" ดีโอดี ไบโอเทค" ปรับแผนกลยุทธ์ด้วยการ “ขอรับเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าคืนรวมกว่า 63 ล้านบาท” เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานโลก เนื่องจากแผนการลงทุนและการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสถานการณ์สงครามดังกล่าว การตัดสินใจเรียกคืนเงินทุนในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารในการปกป้องเงินต้น (Capital Protection) และรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งสูงสุด
นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า “จากการที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายสายการผลิตและจัดหาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนและความผันผวนของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุน และทิศทางเศรษฐกิจมหภาค คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจึงได้ทบทวนแผนงานและตัดสินใจดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการเจรจาขอรับเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการต่างๆ บางส่วนคืนสู่บริษัทฯ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างทันท่วงทีและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด”
การเรียกคืนเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว ครอบคลุมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอดีต ซึ่งการที่บริษัทฯ สามารถเจรจาเรียกเงินคืนบางส่วนได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่รัดกุม ถือเป็นการตอกย้ำถึงความโปร่งใสและการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก (Non-Related Parties) ที่เปิดช่องให้บริษัทฯ สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
“สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 122 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 0.95 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น”
ล่าสุด บริษัทฯ สามารถติดตามและได้รับชำระคืนเงินจากรายการจ่ายล่วงหน้าต่าง ๆ คืนสู่บริษัทฯ แล้วกว่า 63 ล้านบาท พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต โดยกำหนดเพดานอนุมัติเงินทดรองจ่ายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง และกำหนดให้มีการติดตามรับคืนเงินให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการคัดเลือกและตรวจสอบคู่ค้า ตลอดจนรายงานความคืบหน้าของรายการจ่ายเงินล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัททุก 30 วัน
สำหรับมาตรการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของ DOD เพื่อให้การใช้เงินทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมลดโอกาสเกิดความเสี่ยงจากรายการลักษณะเดียวกันในอนาคต
นางสาวสุวารินทร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การตัดสินใจดึงเงินสดกลับมาในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยปลดล็อกความเสี่ยงจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ แต่ยังทำให้ปัจจุบัน DOD มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องพร้อมรองรับแผนธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะนำทรัพยากรทางการเงินดังกล่าวกลับมาโฟกัสกับการขับเคลื่อนธุรกิจหลัก (Core Business) ที่มีศักยภาพสูงพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายในระยะยาว”