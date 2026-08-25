SCแจงโอน COBE Ratchada-Rama 9 กวาดรายได้สะสมกว่า50% ใน 2 เดือน

SC โชว์ผลงานคอนโดแกร่ง ดันรายได้เติบโต 40% ชูไฮไลต์โอน “โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9” คอนโดตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถทำยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสมได้กว่า 50% ภายใน 2 เดือน และเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโครงการและสัมผัสบรรยากาศจริงแล้ว
นางกนกอร หลิมกำเนิด กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง และลูกค้าต่างประเทศ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า โค้บบ์ รัชดา-พระราม 9 (COBE Ratchada-Rama 9) เป็นโครงการคอนโดมิเนียมขนาด 12.67 ไร่ ใจกลางแหล่งออฟฟิศที่มีดีมานด์สูงทั้งคนไทยและต่างชาติ การออกแบบโดดเด่นที่มาในคอนเซ็ปต์ “Hills” และ “Valley” เน้นงานดีไซน์ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วยห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 1,494 ยูนิต และ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์อีก 8 ยูนิต มาพร้อมห้องหลายรูปแบบ ได้แก่ Studio (23-28 ตร.ม), 1 Bedroom (30-34 ตร.ม), 1 Bedroom Plus (35-40 ตร.ม), 2 Bedroom (50-72 ตร.ม), 3 Bedroom (106 ตร.ม) และ Hight Ceiling Unit (23–40 ตร.ม)
“COBE Ratchada-Rama 9 ตั้งอยู่บนถนนเทียนร่วมมิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการในการอยู่อาศัยทั้งชาวไทย และต่างชาติ โดยมีสัดส่วนลูกค้าคนต่างชาติ 45% โดยโครงการอยู่ในทำเลย่าน New CBD อย่าง รัชดา-พระราม 9 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ Community ที่หลากหลายเป็น Culture Center อย่างไชน่าทาวน์ ใกล้ สถานทูตจีน-สถานทูตเกาหลี และInternational School
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีพื้นที่ไลฟ์สไตล์ และออฟฟิศที่สำคัญมากมาย และตัวโครงการอยู่ใกล้กับ MRT ศูนย์วัฒนธรรม สามารถเดินทางไป-กลับภายในตัวเมืองได้อย่างสะดวก ซึ่งเราโอนกรรมสิทธิ์แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่าน โดยเพียง 2 เดือนโครงการสามารถสร้างยอดโอนกรรมสิทธิ์อยู่ที่ ประมาณ 50% ได้รับผลตอบรับที่ดีจากโครงการที่สวย น่าอยู่ และมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมและดีมานจากชาวต่างชาติ ” นางกนกอร กล่าว
นางณัฐณิชา ยุพาพิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขายทรัพย์สินแนวสูง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC กล่าวเพิ่มเติมว่า COBE Ratchada-Rama 9 เป็นโครงการแรกของ โค้บบ์ (COBE) แบรนด์คอนโดมิเนียมที่เจาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยเจนใหม่ ผ่านคอนเซ็ปท์ CO-BEING COMMUNITY เน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นสังคมที่สามารถมีส่วนร่วมทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ผ่านการออกแบบ การบริการ และการสร้าง Community
“เรามุ่งมั่นสร้าง Community ให้เกิดขึ้นในโครงการของเรา โดยเน้นออกแบบพื้นที่ให้คนได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน ทั้งพื้นที่ส่วนกลางของทางโครงการ และ “COBE COMMUNITY” ที่จะเป็นฟีเจอร์ออนไลน์ที่รวมไลฟ์สไตล์เฉพาะลูกบ้าน COBE โดยฟีเจอร์นี้มาพร้อมกับหลายฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็น การช้อปปิ้งออนไลน์ (E-Marketplace), Leaderboard การแข่งขันกันออกกำลังกาย (Virtual Board), กลุ่มแชทของลูกบ้าน (CO-Being Chat), แจ้งซ่อมปรับปรุง (Homecare), และ ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemed) โดยลูกบ้านสามารถใช้บริการ COBE Community ได้ผ่านแอป Ruejai
สำหรับโครงการ COBE Ratchada-Rama 9 จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2.69 ล้านบาท และยังเปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมโครงการและรับส่วนลด 100,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.scasset.com/th/condominium/cobe-ratchada-rama9/