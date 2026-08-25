“เอพี ไทยแลนด์” สร้างปรากฏการณ์ควว้า21 รางวัลแห่งปี

บมจ เอพี ไทยแลนด์ โดย นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร (President) ประกาศความเป็นผู้นำอุตสาหกรรม คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี ได้แก่ “Best Developer of the Year 2026 Award – สุดยอดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งปี” และ “Best Strategic Visionary Leader of the Year 2026 Award – ผู้นำวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยอดเยี่ยม” พร้อมกวาดรางวัลจากเวที LivingInsider Thailand Developer Awards 2026 รวมทั้งสิ้น 21 รางวัลใหญ่และรางวัลพิเศษ สูงที่สุดในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประจำปีนี้
ความสำเร็จจาก 21 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย 17 รางวัลชนะเลิศ และ 4 รางวัลพิเศษชนะเลิศ ครอบคลุมตั้งแต่ศักยภาพระดับองค์กรและผู้นำ การพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ไปจนถึงการเติบโตในตลาดภูมิภาค นวัตกรรมบริการ และความยั่งยืน สะท้อนศักยภาพของเอพีในการขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคครอบคลุมทุกมิติสำคัญ
โดยเฉพาะ Best Developer of the Year 2026 และ Best Strategic Visionary Leader of the Year 2026 ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งทั้งในระดับองค์กรและผู้นำ ท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนทางเศรษฐกิจในปี 2569 ที่เอพียังคงรักษาโมเมนตัมการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง บนรากฐานของวินัยทางการเงินและการบริหารพอร์ตโฟลิโอกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกเซกเมนต์
5 PILLARS OF LEADERSHIP เบื้องหลัง 21 รางวัลเกียรติยศ
ความสำเร็จในครั้งนี้ ครอบคลุมศักยภาพในทุกมิติของเอพี ไทยแลนด์ ผ่าน 5 เสาหลักสำคัญ 1. CORPORATE & LEADERSHIP — ความแข็งแกร่งขององค์กรและวิสัยทัศน์ผู้นำ นำโดย 2 รางวัลใหญ่ Best Developer of the Year 2026 และ Best Strategic Visionary Leader of the Year 2026 สะท้อนศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ บนรากฐานของวินัยทางการเงิน การบริหารพอร์ตโฟลิโอกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ และวิสัยทัศน์การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. PRODUCT & DESIGN — ความเป็นเลิศด้านโปรดักต์และดีไซน์ รางวัลครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม สะท้อนความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ ฟังก์ชัน และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง โดยมี RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค คว้า Best Riverview Residential Award LIFE เจริญนคร–สาทร คว้า Best Luxury Facility Award เป็นหนึ่งในรางวัลไฮไลต์สำคัญ
3. SUSTAINABILITY & WELLNESS — ความยั่งยืนและสุขภาวะที่ดี Thailand Best Sustainable & Wellness Developer Award ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อยอดแนวคิดด้าน Biodiversity และการจัดการขยะ Symbiotic Waste-to-Life Facility ให้เกิดขึ้นจริงในโครงการ โดยมี Best Green Living Developer of the Year 2026 Award — องค์กรยอดเยี่ยมด้านการสร้างสรรค์การอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Best Sustainable Development Award (Townhome) โครงการบ้านกลางเมือง ศรีนครินทร์–บางนา
4. REGIONAL GROWTH —การเติบโตสู่ตลาดภูมิภาค Rising Star Developer of the Year 2026 Award (Regional) สะท้อนการเติบโตและความสำเร็จของแบรนด์ “อภิทาวน์” ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 โดยปีนี้เอพีจะพัฒนาโครงการอภิทาวน์ ครอบคลุมรวมทั้งหมด 26 โครงการ กระจายสู่ 22 จังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
5. LIVING INNOVATION & CONSUMER TRUST —นวัตกรรมและความเชื่อมั่นผู้บริโภค Best Integrated Living Platform Award จาก SMART WORLD PLATFORM สะท้อนการต่อยอดสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มบริหารจัดการการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ขณะที่ Thailand Popular Developer Award 2026 ตอกย้ำความไว้วางใจจากเสียงโหวตของผู้บริโภคทั่วประเทศ จาก “ความเข้าใจชีวิตและการใช้ชีวิต” สู่มาตรฐานการพัฒนาอสังหาฯ ในทุกมิติ
เบื้องหลังความสำเร็จจากทั้ง 21 รางวัล คือแนวทาง AP CODE – CODE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING ที่เอพีใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงาน โดยเริ่มต้นจากความเข้าใจชีวิตและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ก่อนนำมาต่อยอดตั้งแต่การเลือกทำเล การออกแบบพื้นที่และฟังก์ชัน การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้ที่อยู่อาศัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่หลากหลายและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
การได้รับการยอมรับครอบคลุมตั้งแต่ Concept, Luxury, Sustainability, Innovation ไปจนถึง Corporate & Leadership จึงไม่เพียงสะท้อนจำนวนรางวัล แต่ยังเป็นภาพสะท้อนศักยภาพของเอพีในการนำความเข้าใจผู้บริโภคมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมการอยู่อาศัย เพื่อเดินหน้าส่งมอบ “ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้บริโภคทั่วประเทศ