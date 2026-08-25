“สยามพิวรรธน์” จับมือ “หอการค้าไทย” ปั้นสินค้าท้องถิ่นทั่วไทยสู่ตลาดโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ โดยไอคอนสยาม เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน “SIAM SELECT by SOOKSIAM × YEC” เปิดพื้นที่สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยจากเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย (YEC: Young Entrepreneur Chamber of Commerce) จากทั่วประเทศ ได้นำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G
YEC หรือ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่รวบรวมผู้ประกอบการจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพสินค้า ความโดดเด่นของอัตลักษณ์ท้องถิ่น ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพในการขยายตลาด มานำเสนอสินค้าที่สะท้อนคุณค่าและความภาคภูมิใจของแต่ละพื้นที่สู่สายตาผู้บริโภคในวงกว้าง
การจัดงานครั้งนี้ เป็นผลจากการลงนาม MOU ระหว่างสยามพิวรรธน์ และหอการค้าไทยในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สร้างโอกาสและขยายฐานตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย YEC นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำธุรกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองตลาดจริงในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม วิถีชีวิต และสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำผลลัพธ์และประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานไปพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดการตลาด และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ภายในงานพบกับสินค้าหลากหลายประเภทที่สะท้อนเสน่ห์และภูมิปัญญาของท้องถิ่นไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าไลฟ์สไตล์ ของใช้ภายในบ้าน ตลอดจนงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากวัตถุดิบและเอกลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งล้วนได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
ร่วมอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ งานคราฟต์ และผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2569 ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G (ลานเมือง 5)