ตลท.เชือด 3 หุ้นพ้นตลาด CIMBT–GLAND–LRH ฟรีโฟลตไม่ถึงเกณฑ์ เปิดขายทิ้งทวน 7 วันก่อนเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งเพิกถอนหุ้น CIMBT, GLAND และ LRH มีผลวันที่ 12 กันยายน 2569 หลังแก้ปัญหาสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float ต่ำกว่าเกณฑ์ 15% ไม่สำเร็จ เตรียมปลด SP เปิดซื้อขายชั่วคราววันที่ 3–11 กันยายน ผ่านบัญชี Cash Balance โดยวันแรกไม่มี Ceiling–Floor เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นตัดสินใจก่อนหุ้นกลายเป็นหลักทรัพย์นอกตลาด ขณะที่ประกาศไม่ระบุว่าจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ทำคำเสนอซื้อหุ้นจากรายย่อย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีคำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน 3 แห่งออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ประกอบด้วย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLAND และบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) หรือ LRH
การเพิกถอนจะมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2569 เนื่องจากทั้งสามบริษัทไม่สามารถดำรงคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ก่อนหุ้นทั้งสามบริษัทถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP เป็นการชั่วคราว และเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 3–11 กันยายน 2569 รวม 7 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนหลุดจากตลาด
อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งสามตัวยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย NC ซึ่งแสดงว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ซื้อต้องใช้บัญชี Cash Balance หรือวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนส่งคำสั่งซื้อ ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันแรกเปิดซื้อขายไม่มีซิลลิง–ฟลอร์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคา Ceiling และ Floor รวมถึงไม่ใช้ Dynamic Price Band และระบบ Auto Pause ในวันที่ 3 กันยายน 2569 ซึ่งเป็นวันแรกที่หุ้นกลับมาเปิดซื้อขายชั่วคราว
หากวันดังกล่าวยังไม่มีรายการซื้อขายเกิดขึ้น เงื่อนไขไม่มีกรอบราคาจะใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการซื้อขายครั้งแรก ก่อนกลับมาใช้เกณฑ์ปกติในวันทำการถัดไป
จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นทั้งสามตัวจะปรับขึ้นหรือลงอย่างรุนแรง เพราะถูกระงับการซื้อขายมานานกว่าหนึ่งปี และราคาเปิดครั้งแรกต้องสะท้อนข้อมูลกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงถูกแขวน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำ CIMBT, GLAND และ LRH มารวมคำนวณในดัชนี SET ระหว่างช่วงเปิดซื้อขายชั่วคราวด้วย
ไม่ใช่เพิกถอนเพราะบริษัทล้มละลาย
กรณีนี้ไม่ใช่การเพิกถอนจากปัญหาล้มละลาย ขาดทุนหนัก ส่งงบไม่ได้ หรือผิดนัดชำระหนี้ แต่เกิดจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทกระจุกตัวอยู่ในมือผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้จำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในมือประชาชนต่ำเกินไป
หลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างน้อย 150 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
แม้ทั้งสามบริษัทจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่า 150 ราย แต่สัดส่วนหุ้นรวมยังต่ำกว่าเกณฑ์ โดย CIMBT มี Free Float เพียง 5.17% GLAND มี 5.09% และ LRH มี 12.16%
CIMBT ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือเกือบ 95%
CIMBT ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมี CIMB Bank Berhad จากมาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 94.83% ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยกว่า 9,400 รายถือหุ้นรวมกันเพียง 5.17% โครงสร้างผู้ถือหุ้น CIMBT
ปัญหา Free Float ของ CIMBT ไม่ใช่เรื่องใหม่ ธนาคารมีสัดส่วนหุ้นรายย่อยต่ำกว่าเกณฑ์มานาน และ CIMB Group เคยระบุว่าไม่มีแผนลดสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อเพิ่ม Free Float เพราะไม่สอดคล้องกับแผนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม
การเพิกถอนหุ้นจึงไม่ได้กระทบสถานะเงินฝากของลูกค้าหรือหมายความว่าธนาคารต้องหยุดดำเนินงาน CIMB Thai ยังสามารถประกอบธุรกิจธนาคารตามปกติ เพียงแต่หุ้นจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังวันที่ 11 กันยายน
GLAND หุ้นอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม CPN
GLAND ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน และพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยมีโครงการสำคัญในย่านรัชดาภิเษกและพระราม 9 และอยู่ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN
โครงสร้างหุ้น GLAND กระจุกตัวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณ 1,441 รายถือหุ้นรวมกันเพียง 5.09% ทำให้บริษัทไม่สามารถผ่านเกณฑ์ Free Float ได้ ข้อมูลผู้ถือหุ้น GLAND
การเพิกถอนไม่ได้ทำให้โครงการหรือสินทรัพย์ของ GLAND หายไป และบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชน แต่หุ้นจะเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์นอกตลาดซึ่งมีสภาพคล่องต่ำกว่ามาก
LRH เจ้าของธุรกิจโรงแรม–รีสอร์ต
LRH ดำเนินธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีฐานธุรกิจสำคัญในพื้นที่ลากูน่า ภูเก็ต และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม Banyan Tree
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยประมาณ 1,125 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12.16% แม้ใกล้เกณฑ์ 15% มากกว่า CIMBT และ GLAND แต่ยังไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลผู้ถือหุ้น LRH
ปัญหายืดเยื้อมากกว่าหนึ่งปี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยขึ้นเครื่องหมาย CF เพื่อเตือนปัญหาการกระจายหุ้น ก่อนขึ้นเครื่องหมาย SP ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งสามบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2568
เมื่อครบกำหนดหนึ่งปี บริษัทยังไม่สามารถแก้ไข Free Float ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย NC เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เพื่อแจ้งว่าหุ้นเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ก่อนออกคำสั่งเพิกถอนอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 สิงหาคม 2569
ดังนั้น คำสั่งครั้งนี้จึงไม่ใช่การเพิกถอนโดยไม่มีสัญญาณเตือน แต่เป็นผลจากการที่บริษัทไม่สามารถแก้โครงสร้างผู้ถือหุ้นได้ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้ดำเนินการ ลำดับการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจก่อน 11 กันยายน
ผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นได้ระหว่างวันที่ 3–11 กันยายน จะสามารถเปลี่ยนหุ้นเป็นเงินสดผ่านกระดานตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนและสภาพคล่อง เพราะอาจมีแรงขายจำนวนมาก ขณะที่ผู้รับซื้อมีจำกัด
ส่วนผู้ที่ยังถือหุ้นหลังวันที่ 11 กันยายน จะยังมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิรับเงินปันผล เข้าร่วมประชุม และออกเสียงตามกฎหมาย แต่ไม่สามารถซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
หากต้องการขายในภายหลัง ผู้ถือหุ้นต้องหาคู่สัญญาและตกลงซื้อขายกันเอง หรือดำเนินการผ่านช่องทางซื้อขายนอกตลาด ซึ่งมีขั้นตอนมากขึ้น ขาดราคาอ้างอิงที่ชัดเจน และอาจต้องยอมขายในราคาส่วนลด
ไม่มี Tender Offer อัตโนมัติ
การเพิกถอนครั้งนี้เป็นคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถรักษาคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่ใช่การขอเพิกถอนโดยสมัครใจของบริษัทประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ระบุว่าผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นจากรายย่อย หรือ Tender Offer ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่ควรเข้าใจว่าจะมีผู้มารับซื้อหุ้นทั้งหมดในราคาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ