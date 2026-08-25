หนุ่มกะลารอหน่อย ทองไทยขึ้นแล้ว4พัน จับตาแซงก์ชันอิหร่านเร่งทองพุ่ง

มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐฯ เพิ่มความเสี่ยงตะวันออกกลาง กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ผสมโรงความกังวลหนี้สหรัฐฯ ดอลลาร์อ่อน และเงินไหลเข้า ETF ดันทองโลกบวกต่อเนื่อง 4 วัน สะสม 6.29% ขณะที่ทองไทยขึ้นจากจุดต่ำแล้ว 4,000 บาท จับตารอบถัดไปขยับอีก 300–800 บาท ทดสอบ 72,500–73,000 บาท
ราคาทองคำโลกเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังผ่านช่วงพักฐานและแกว่งตัวสลับขึ้นลงในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ก่อนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาอย่างชัดเจน ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยขยับขึ้นตามอย่างรวดเร็ว
ทองไทยลุ้นขึ้นอีก 300–800 บาท ทดสอบ 73,000 บาท
ล่าสุดราคาทองคำต่างประเทศยังปรับตัวขึ้น โดยราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวบริเวณ 4,670–4,675 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ 4,736 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 38 ดอลลาร์ หรือกว่า 0.8%
ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการตอบโต้และความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ผลักดันทองคำรอบนี้ยังมาจากความกังวลต่อฐานะการคลังสหรัฐฯ การซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลง และเงินลงทุนที่ไหลเข้ากองทุน ETF ทองคำ
เมื่อคำนวณจากราคาทองคำสปอตล่าสุดและเงินบาทบริเวณ 32.68–32.71 บาทต่อดอลลาร์ จะสะท้อนเป็นราคาทองคำแท่งไทย 96.5% ประมาณ 72,150–72,300 บาทต่อบาททองคำ หรือปรับขึ้นได้อีกประมาณ500บาทในวันนี้
ส่วนแนวโน้มระยะถัดไปยังมีโอกาสขึ้นต่อ หากทองคำสปอตผ่านแนวต้าน 4,680–4,700 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง โดยราคาทองไทยอาจขยับขึ้นทดสอบ 72,500–72,800 บาท
หากราคาสปอตขึ้นไปใกล้ 4,736 ดอลลาร์ ขณะที่เงินบาทยังอยู่ประมาณ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ ราคาทองไทยอาจแตะ 73,150–73,300 บาท หรือเพิ่มจากระดับล่าสุดประมาณ 950–1,100 บาท
ก่อนหน้านี้ ราคาทองคำตลาด COMEX ปิดบวกติดต่อกันแล้ว 4 วันทำการถึงวันที่ 24 สิงหาคม เพิ่มขึ้นสะสมประมาณ 274.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 6.29% นับเป็นแรงซื้อที่ต่อเนื่อง ไม่ใช่การดีดตัวเพียงวันเดียว
ก่อนขึ้น 4 วัน ทองยังแกว่งพักฐาน
ก่อนเข้าสู่รอบบวกดังกล่าว ราคาทองคำไม่ได้ปรับขึ้นต่อเนื่อง แต่เคลื่อนไหวสลับบวกและลบในช่วง 13–18 สิงหาคม ส่งผลให้ราคาลดลงสุทธิประมาณ 46.90 ดอลลาร์ หรือ 1.05% เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่ 12 สิงหาคม สะท้อนว่าทองอยู่ในช่วงพักฐาน ก่อนเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม
แรงกดดันสำคัญในวันที่ 18 สิงหาคมมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูง ทำให้ทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยมีความน่าสนใจลดลงชั่วคราว ก่อนสถานการณ์จะพลิกกลับจากความกังวลต่อฐานะการคลังและหนี้ของสหรัฐฯ ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ ตลอดจนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน
ทองไทยรับแรงบวก ขึ้นแล้ว 4,000 บาท
การเพิ่มขึ้นของทองโลกสะท้อนมายังราคาทองคำในประเทศไทยแล้วอย่างชัดเจน โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออกลดลงมาอยู่ที่ 68,200 บาท เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ก่อนขยับขึ้นเป็น 71,850 บาท ณ สิ้นวันที่ 24 สิงหาคม
เท่ากับราคาทองไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 3,650 บาท หรือ 5.35% ภายในช่วง 4 วันทำการ
ส่วนวันที่ 25 สิงหาคม ราคาทองคำแท่งขายออกขยับขึ้นมาอยู่บริเวณ 72,200 บาท ทำให้เมื่อเทียบกับจุดต่ำวันที่ 19 สิงหาคม ราคาทองไทยเพิ่มขึ้นสะสมแล้วประมาณ 4,000 บาท หรือ 5.87%
ตัวเลขดังกล่าวแสดงว่าแรงบวกจากตลาดต่างประเทศส่งผ่านมายังทองไทยเกือบเต็มที่แล้วบางส่วน แม้เงินบาทบริเวณ 32.65–32.70 บาทต่อดอลลาร์จะค่อนข้างแข็งค่าและช่วยลดความร้อนแรงของราคาไว้บ้าง