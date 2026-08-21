ก.ล.ต. เร่ง TSR นำส่งงบการเงิน

ก.ล.ต. เร่ง “ ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น ”นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไข รวมทั้งแก้ไขงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้ บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TSR) เร่งนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านระบบ SETLink โดยเร็ว รวมทั้งให้แก้ไขงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2569 และนำส่งภายในวันที่ 21 กันยายน 2569
ตามที่ ก.ล.ต. ได้แจ้งให้ TSR ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 และให้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมถึงรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินและรายงานฉบับที่แก้ไขต่อสาธารณชนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ SETLink) ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 สืบเนื่องจากผู้สอบบัญชีของ TSR เสนอรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในประเด็นการตรวจนับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
ต่อมา TSR ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไข เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการมีอยู่และสถานะของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และผู้สอบบัญชียังจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้
ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า TSR อยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขงบการเงินในประเด็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาเดิม ประกอบกับงบการเงินเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ TSR จะเลื่อนกำหนดเวลาการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2569 ฉบับแก้ไข ตามที่ขอมา ก.ล.ต. จึงแจ้งให้ TSR เร่งนำส่งงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องต่อ ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านระบบ SETLink โดยเร็ว
นอกจากนี้ ตามที่ผู้สอบบัญชีของ TSR เสนอรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2569 เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในประเด็นการตรวจนับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ อันเนื่องมาจาก TSR ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สิน โดยการดำเนินการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จและล่าช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ โดยผู้สอบบัญชีไม่สามารถสรุปได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่อาจจำเป็นต่อบัญชีที่เกี่ยวข้องนั้น
ก.ล.ต. จึงแจ้งให้ TSR ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการสอบทานประเด็นดังกล่าว และให้นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2569 ฉบับแก้ไข ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อ ก.ล.ต. รวมถึงรายงานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินและรายงานฉบับที่แก้ไขต่อสาธารณชนผ่านระบบ SETLink ภายในวันที่ 21 กันยายน 2569