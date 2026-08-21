LH Bank จับมือ "PEAK" เชื่อมการเงิน-บัญชีออนไลน์ ยกระดับ SME

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) โดยนายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด (PEAK ผู้นำแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี) โดยนายภีม เพชรเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายบุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เพื่อร่วมกันยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ผ่านการผสานบริการทางการเงินและเทคโนโลยีบัญชีดิจิทัล
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของการสร้าง Business Ecosystem ของ LH Bank ด้วยการเชื่อมโยงบริการด้าน Cash Management และ LHB Biz Connect เข้ากับแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์ของ PEAK เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจ ลดขั้นตอนการทำงาน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน และทำธุรกรรมได้อย่างครบวงจรบนระบบดิจิทัล โดยลูกค้า LH Bank ที่ใช้บริการ LHB Biz Connect และ/หรือ Cash Management จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้
• รับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี PEAK PRO Plus มูลค่า 3,600 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร ใช้บริการ
• สิทธิ์ส่วนลดมูลค่าไม่เกิน 500 บาทในการเข้าร่วม PEAK Academy โดยสามารถใช้สิทธ์ได้ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
สำหรับลูกค้า PEAK ที่สมัครใช้บริการ LHB Biz Connect หรือใช้บริการ Cash Management ของ LH Bank รับสิทธิพิเศษดังนี้
• ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี LHB Biz Connect มูลค่า 2,000 บาท
• อัตราค่าธรรมเนียมการโอนพิเศษของบริการ Cash Management อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพิเศษและสินเชื่อธุรกิจไม่ต้องมีหลักประกัน (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
ลูกค้าที่สนใจสามารถรับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2569 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีม Corporate Cash Management โทร. 0 2359 0000 ต่อ 4917, 4212, 4942 หรืออีเมล lhbcm@lhbank.co.th หรือ LH Bank Contact Center โทร. 1327
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์การคุ้มครองเงินฝาก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อัตราดอกเบี้ย,อัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
• บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• บัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ ไม่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวน ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และผู้ฝากเงินอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนของด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หมายเหตุ: รายละเอียดสิทธิพิเศษสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ PEAK https://www.peakaccount.com/ และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ www.lhbank.co.th