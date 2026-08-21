BitGo Korea คว้าใบอนุญาต VASP รุกบริการรับฝากคริปโตสถาบันเกาหลีใต้

BitGo Korea ประสบความสำเร็จในการคว้าใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (VASP) จากหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้ได้ฉิวเฉียดก่อนกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีความเข้มงวดจะบังคับใช้เพียงสองวัน ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เปิดทางให้บริษัทสามารถเดินหน้าให้บริการรับฝากและโอนคริปโทเคอร์เรนซีแก่ลูกค้าสถาบันและองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมดึงยักษ์ใหญ่ทางการเงินและโทรคมนาคมร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์
หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (Korea Financial Intelligence Unit) อนุมัติการจดทะเบียน VASP ให้กับ BitGo Korea อย่างเป็นทางการเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทตัดสินใจจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศแทนการเข้าซื้อกิจการของผู้ให้บริการรายเดิม การดำเนินการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการวางรากฐานระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันการฟอกเงิน และการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด
การรุกตลาดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรระดับแนวหน้าของประเทศ มี Hana Financial Group และบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ SK Telecom เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ การผนึกกำลังครั้งนี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและขยายเครือข่ายลูกค้าองค์กรให้กว้างขึ้น ทว่าจุดที่น่าสนใจคือจังหวะเวลาของการอนุมัติที่เกิดขึ้นก่อนหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) จะบังคับใช้กฎระเบียบ VASP ฉบับใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิมเพียง 48 ชั่วโมง
กฎเกณฑ์ใหม่ของเกาหลีใต้ในปี พ.ศ. 2569 ยกระดับการตรวจสอบประวัติผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด พร้อมกำหนดมาตรฐานด้านความมั่นคงทางการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงสุด การที่ BitGo Korea ผ่านด่านทดสอบนี้มาได้เป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กร การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในภูมิภาคเอเชียกำลังบีบให้ผู้เล่นที่ไม่ได้มาตรฐานต้องออกจากตลาด และเปิดทางให้ผู้เล่นระดับสถาบันเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมคริปโตมากขึ้น
ขณะที่นักลงทุนสถาบันต่างจับตามองมาตรฐานของแพลตฟอร์มรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคที่ความปลอดภัยคือปัจจัยชี้วัดความอยู่รอด แม้ผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัทแม่จะรายงานผลขาดทุน 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระนั้นรายได้รวมกลับพุ่งทะยานถึง 80% แตะระดับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ต่อบริการรับฝากคริปโทเคอร์เรนซีระดับสถาบันที่ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางการจัดระเบียบอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ทั่วโลก