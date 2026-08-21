VanEck มองบิทคอยน์จ่อพ้นจุดต่ำสุด ชี้สัญญาณสะสมชัดแม้รายใหญ่เทขาย

Bitcoin ChainCheckชี้อุปทานบนกระดานเทรดลดต่ำสุดรอบ 5 ปี นักลงทุนระยะยาวสะสมต่อเนื่อง แรงขายนักขุดชะลอ และเงินทุน ETF กลับเข้า แต่ราคายังถูกกดดันจากสภาพคล่องการเงินโลกที่ตึงตัว
รายงานบิทคอยน์ เชนเช็ค กลางเดือนสิงหาคม 2569 ของ VanEck โดยนายแมทธิว ซีเกล หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัล VanEck มองว่าโครงสร้างตลาดกำลังเปลี่ยนมือจากนักเก็งกำไรระยะสั้นไปสู่มือแข็ง ขณะที่ราคายังไม่สามารถทะลุกรอบ 90 วัน แต่ก็ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่
สัญญาณออนเชนที่ชัดเจนที่สุดคือ ปริมาณบิทคอยน์บนกระดานเทรดลดลงต่อเนื่องจนต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนการย้ายเหรียญไปเก็บนอกตลาดพร้อมถือยาว MVRV Z-Score ยังอยู่ระดับกลาง ไม่ร้อนแรง ขณะที่แรงขายทำกำไรจึงจำกัด กลุ่มนักลงทุนระยะยาวเพิ่มสัดส่วนการถือครองเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน
ฝั่งนักขุดผ่านจุด capitulation มาแล้วในไตรมาสสอง โดย Puell Multiple ฟื้นจากต่ำกว่า 0.5 มาอยู่ใกล้ 0.8 รายได้ที่ปรับดีขึ้นลดแรงเทขายเหรียญประคองสภาพคล่อง แต่ VanEck เตือนว่า หากราคายังทรงตัวถึงปลายไตรมาสสาม นักขุดต้นทุนค่าไฟสูงอาจกลับมาเป็นแรงขายอีกระลอก
ด้านเงินทุน ETF บิทคอยน์แบบสปอตในสหรัฐไหลเข้าสุทธิติดต่อกันสามสัปดาห์ โดยเฉพาะกองทุนของแบล็กร็อกและฟิเดลิตี้ อย่างไรก็ตามสัดส่วนการซื้อขาย ETF ต่อตลาดสปอตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาระยะสั้นถูกขับเคลื่อนด้วยเงินเก็งกำไรมากกว่าอุปสงค์จริง เพิ่มความผันผวนรายวัน
แรงกดดันหลักยังเป็นมหภาค ตลาดคาดเฟดจะลดดอกเบี้ยปลายปี 2569 แต่ถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่เฟดยังระมัดระวังเงินเฟ้อ งบดุลเฟดยังหดตัว และกระทรวงการคลังสหรัฐยังดูดซับสภาพคล่องผ่านการออกพันธบัตร ทำให้เงินทุนพร้อมเสี่ยงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสสูง
บทสรุป VanEck ยังคงมุมมองเชิงบวกระยะกลางถึงยาวจากอุปทานที่ตึงตัวขึ้น แต่ยอมรับว่าตลาดยังขาดตัวจุดชนวนด้านมหภาค นักลงทุนรับความเสี่ยงได้อาจใช้จังหวะย่อตัวทยอยสะสม แต่ต้องรับได้กับความผันผวนระยะสั้นและการล้างพอร์ตในตลาดอนุพันธ์