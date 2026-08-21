Gen Z สร้างเทรนด์ใหม่ลงทุนทองคำ YLG ชี้นักลงทุนทั่วโลกอายุ 16-27 ปี ครองส่วนแบ่งกว่า 15%

YLG เผย Gen Z ทั่วโลกสร้างเทรนด์ใหม่ลงทุนทองคำบริหารพอร์ตผลสำรวจชี้นักลงทุนทั่วโลกอายุ 16-27 ปี ครองส่วนแบ่งกว่า 15% ลั่นทองคำไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินก้อนอีกต่อไป แต่เข้าถึงได้ทุกคน คนรุ่นใหม่เริ่มเร็วขึ้น ใช้เงินน้อย ทยอยสะสมแบบ DCA และเป็นกลุ่ม Mobile-first ที่ต้องการความง่าย และ YLG ก็ตั้งใจทำให้ทองคำเข้าถึงง่ายและลงทุนได้อย่างมีแผน เพื่อเป็นรากฐานความมั่งคั่งของคนรุ่นใหม่ต่อไป
- วายแอลจี เผยความแตกต่างนักลงทุนทั่วไปลงทุนเพื่อเก็บออม รักษาความมั่งคั่ง และเป็นสินทรัพย์ระยะยาว ขณะที่นักลงทุนอายุต่ำกว่า 40 ปี ลงทุนเพื่อเป็นการบริหารพอร์ต สัดส่วนเจนใหม่มีมากถึง 68% จากนักลงทุนทั้งหมด
- ชี้คน Gen Z ทั่วโลกสนใจหันมาสร้างเทรนด์ลงทุนในทองคำที่มีขนาดเล็ก ทั้งทองคำกายภาพและทองคำดิจิทัลผ่านสมาร์ตโฟน Gen Z ชาวจีน เริ่มซื้อทองคำตั้งแต่อายุ 14 ปี ขณะที่สื่ออังกฤษเผยนักลงทุนอายุน้อยจากทั่วโลก 16 - 27 ปี เริ่มมีสัดส่วน 15.4% ด้านอินเดียพบ 61% จากคนอายุ 18-39 ปีเลือกลงทุนทองคำ ส่วนสิงคโปร์ พบคนอายุ 18-35 ปี เป็นกลุ่มที่โตเร็วที่สุด
- พร้อมเสิร์ฟแอปพลิเคชัน YLG Get Gold ให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาท ตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อ-ขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ตโฟน
นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) เปิดเผยว่าปัจจุบันสัดส่วนนักลงทุนทองคำทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากในอดีตที่จะเป็นกลุ่มวัยทำงานขึ้นไป ที่ส่วนใหญ่มักซื้อทองคำเมื่อมีเงินก้อน เพื่อเก็บออม รักษามูลค่าความมั่งคั่ง หรือถือครองเป็นทรัพย์สินระยะยาว ขณะที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มลงทุนเร็วขึ้น ใช้เงินต่อครั้งไม่มาก และมองทองคำเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพอร์ต โดยคนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมหลัก 2 รูปแบบ กลุ่มแรกคือผู้ที่ ซื้อขายตามจังหวะตลาด ติดตามราคา ข่าวสาร และปัจจัยเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงความคล่องตัวในการซื้อขายและปรับพอร์ตตามสถานการณ์ และอีกกลุ่มคือผู้ที่ ทยอยสะสมระยะยาว โดยแบ่งซื้อทองคำเป็นหน่วยย่อยหรือสะสมแบบ DCA อย่างสม่ำเสมอ ช่วยสร้างวินัยทางการเงินและลดความกังวลเรื่องการจับจังหวะราคา
สำหรับสิ่งที่คนรุ่นใหม่มีร่วมกันคือความเป็น Mobile-first ต้องการเงินเริ่มต้นที่เข้าถึงได้ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ราคามีความโปร่งใส และสามารถลงทุนได้ทันทีผ่านมือถือ จากข้อมูลลูกค้า YLG ที่ลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัล พบว่าเกือบ 7 ใน 10 หรือประมาณ 68% มีอายุไม่เกิน 40 ปี สะท้อนว่าทองคำที่มีขนาดเล็กลง (Fractional Gold) และ Digital Gold กำลังลดข้อจำกัดเดิมของการลงทุนทองคำ และช่วยขยายตลาดไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นแนวโน้มระดับโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีการซื้อขายทองคำมากที่สุด ได้แก่
1.ในประเทศจีน คนรุ่นใหม่ Gen Z ซึ่งเกิดระหว่างปี 1997-2012 (อายุ 14 -29 ปี) กำลังเปลี่ยนจากการซื้อ
เครื่องประดับทองคำตามรูปแบบของคนรุ่นพ่อแม่ มาเป็นการซื้อทองคำเพื่อการลงทุนและการออม โดยในปีนี้เทรนด์ "gold beans" หรือ การซื้อเม็ดทองคำและทองคำแท่งขนาดเล็ก 1-2 กรัมทุกเดือนมาแรงมาก ซึ่งตอบโจทย์แนวคิด "เริ่มจากเงินไม่มาก แต่สะสมอย่างสม่ำเสมอ" สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดจากสมาคมทองคำแห่งประเทศจีนระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ยอดขายผลิตภัณฑ์ทองคำขนาดเล็กน้ำหนัก 1-5 กรัม เพิ่มขึ้นถึง 180% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 มีสัดส่วนมากกว่า 60% ของผู้ซื้อทั้งหมด
2.IFA Magazine (สื่อการเงินอังกฤษ) รายงานอ้างอิงข้อมูลจาก BullionVault พบว่า ในปี 2026 นักลงทุน
อายุ16-27 ปีมีสัดส่วน 15.4% ของผู้ใช้ใหม่ทั่วโลก หรือเกือบ 1 ใน 6 เพิ่มขึ้นจาก 12.6% ในปี 2025 และเพียง 8.9% ในปี 2006 สะท้อนว่าฐานนักลงทุนทองคำหน้าใหม่ทั่วโลกมีอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
3.ในอินเดีย ผลสำรวจ Smytten PulseAI จากผู้บริโภค 5,000 คนอายุ 18-39 ปี พบว่า 61.9% จะเลือกทองคำ ถ้ามีเงินราว 25,000 รูปีให้ลงทุน สูงกว่ากองทุนรวม (16.6%) เงินฝากประจำ (13%) หุ้น (6.6%) และคริปโต (1.9%) อย่างมาก
4.สิงคโปร์ กลุ่มอายุ 18-35 ปี กลายเป็นเซกเมนต์ผู้ซื้อทองที่โตเร็วที่สุดในปี 2026 ผ่านแอปทองดิจิทัล การซื้อ
ทองแท่งขนาดเล็ก 1 กรัม และ ETF บนมือถือ แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการทั่วโลกกำลังเชื่อม "ทองคำที่จับต้องได้" เข้ากับ "ความสะดวกของแพลตฟอร์มดิจิทัล"
"ทองคำไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินก้อนอีกต่อไป แต่เข้าถึงได้ทุกคน คนรุ่นใหม่เริ่มเร็วขึ้น ใช้เงินน้อย ทยอยสะสมแบบ DCA และเป็นกลุ่ม Mobile-first ที่ต้องการความง่าย และ YLG ก็ตั้งใจทำให้ทองคำเข้าถึงง่ายและลงทุนได้อย่างมีแผน เพื่อเป็นรากฐานความมั่งคั่งของคนรุ่นใหม่ต่อไป" นางสาวฐิภา
เพื่อเป็นการเข้าถึงนักลงทุนรุ่นใหม่และนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องการลงทุน YLG มีบริการสำหรับการเริ่มต้นได้ง่าย ๆผ่านแอปพลิเคชัน YLG Get Gold ที่วายแอลจีเปิดให้บริการสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยใช้เงินลงทุนเพียง 100 บาท ได้รับการตอบรับอย่างดี เนื่องจากตอบโจทย์การลงทุนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อ-ขายทองคำ Gold Spot แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เข้าถึงง่ายด้วยสมาร์ตโฟน และมีความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้จริง โดยผู้สมัครสามารถยืนยันตัวตนพร้อมยื่นเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน รู้ผลอนุมัติได้ภายในวันเดียว และสามารถทำการซื้อ-ขาย ทองคำได้ทันที เปิดให้ลงทุนเริ่มที่ 100 บาท ไปจนถึง 80 กิโลกรัมต่อ 1 วัน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store หรือ LINE : @ylggetgold โทร. 0-2678-9888 #2