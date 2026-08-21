กรุงไทยแจ้ง Krungthai NEXT เป๋าตัง และไทยช่วยไทยพลัส กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

กรุงไทยแจ้ง Krungthai NEXT เป๋าตัง และไทยช่วยไทยพลัส กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว เผยสาเหตุเกิดจากกระบวนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยทันทีที่เกิดเหตุ ธนาคารได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มกำลัง พร้อมตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับ ความมั่นคง ปลอดภัย และความต่อเนื่องของระบบบริการ พร้อมเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง
จากกรณีบริการ Krungthai NEXT, เป๋าตัง และไทยช่วยไทยพลัส ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติเป็นการชั่วคราว ในช่วงเช้าของวันที่ 21 สิงหาคม 2569 นั้น ธนาคารกรุงไทยขอแจ้งว่า ขณะนี้ทุกบริการกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้ว
สำหรับสาเหตุเกิดจาก กระบวนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในอาคารขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการจ่ายไฟและระบบที่เกี่ยวข้อง โดยทันทีที่เกิดเหตุ ธนาคารได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มกำลัง พร้อมตรวจสอบและทดสอบความพร้อมของระบบอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บริการต่าง ๆ เริ่มกลับมาให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และทุกระบบสามารถให้บริการได้ตามปกติ ในเวลา 10.30 น.
ธนาคารให้ความสำคัญกับ ความมั่นคง ปลอดภัย และความต่อเนื่องของระบบบริการ พร้อมเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนและลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกและมั่นใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคาร ขออภัยลูกค้า และผู้ใช้บริการทุกท่าน สำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้