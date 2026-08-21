NEX–AAB โชว์ศักยภาพผลิตและประกอบรถโดยสารไฟฟ้า 1,520 คันในไทย

“เน็กซ์ พอยท์- แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี “ ต้อนรับ ผู้แทน ขสมก. เข้าเยี่ยมชมโรงงาน AAB รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตและประกอบรถโดยสารไฟฟ้า 1,520 คันในไทย ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ ชูศักยภาพโรงงานคนไทย–บริการหลังการขายครบวงจร
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ร่วมกับบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด หรือ AAB ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เข้าเยี่ยมชมโรงงาน AAB อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตและประกอบรถโดยสารไฟฟ้า การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการให้บริการด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุง
การเข้าเยี่ยมชมดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด จำนวน 1,520 คัน โดย NEX และ AAB มีบทบาทสนับสนุนด้านการจัดหา รถโดยสารไฟฟ้าทั้ง 1,520 คันที่จะส่งมอบให้แก่บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ขสมก. เพื่อให้ ขสมก. นำไปให้บริการประชาชนตามโครงการ จะผลิตและประกอบในประเทศไทย ภายใต้กระบวนการผลิตและประกอบที่ควบคุมด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
NEX ขอชื่นชมวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ ขสมก. ในการผลักดันโครงการรถโดยสารพลังงานสะอาด ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งในด้านคุณภาพการเดินทางของประชาชน การช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในประเทศ
AAB ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 จากความร่วมมือระหว่างกลุ่ม EA และ NEX และเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2564 สำหรับการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าในโครงการนี้ AAB คาดว่าจะใช้บุคลากรมากกว่า 800 คน โดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรไทย โรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 55,000 ตารางเมตร มีมูลค่าการลงทุนรวมมากกว่า 2,000 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 3,000–9,000 คันต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทและความซับซ้อนของยานยนต์ที่ผลิต
AAB นับเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย มีศักยภาพรองรับการผลิตและประกอบยานยนต์หลากหลายประเภท ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโค้ช รถมินิบัส รถตู้ รถกระบะ รถบรรทุก รถหัวลาก และยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับงานเฉพาะทาง
โรงงาน AAB ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 สำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ ระบบตัดโลหะความแม่นยำสูง Plasma Laser Cutting ระบบ Jig Fixture สำหรับการขึ้นรูปและประกอบโครงสร้าง ระบบชุบเคลือบป้องกันการกัดกร่อนแบบ EDP และระบบพ่นสีด้วยหุ่นยนต์
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าเยี่ยมชมของคณะ ขสมก. ในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของโรงงานคนไทยที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยบุคลากร กระบวนการด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพที่สามารถรองรับโครงการรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่
รถโดยสารไฟฟ้าสำหรับโครงการนี้จะผลิตและประกอบในประเทศไทย ภายใต้กระบวนการผลิตและประกอบที่ควบคุมด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่เพียงที่ตัวโรงงาน แต่รวมถึงองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่บุคลากรไทยสั่งสมมา การมีศักยภาพด้านการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการดูแลยานยนต์ภายในประเทศ จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รักษาการจ้างงานที่ใช้ทักษะ และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานของไทย นับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน AAB และ NEX รวมถึงคนไทยที่ประเทศมีศักยภาพรองรับโครงการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้”
NEX ยังมีบทบาทด้านการจัดหาอะไหล่ การสนับสนุนทางเทคนิค และการซ่อมบำรุงผ่านบริษัท เน็กซ์ ออโต้โปร จำกัด หรือ NEX Autopro ซึ่งให้บริการซ่อมบำรุงรถโดยสารไฟฟ้าและจัดจำหน่ายอะไหล่แบบครบวงจร ครอบคลุมรถโดยสารตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ พร้อมคลังอะไหล่ ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ และระบบบำรุงรักษาตามระยะ เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่รถต้องหยุดให้บริการ
ปัจจุบัน NEX มีผลิตภัณฑ์ยานยนต์เชิงพาณิชย์ครอบคลุมทั้งกลุ่มขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า อาทิ รถตู้โดยสาร รถมินิบัส รถโดยสารประจำทาง รถโค้ช รถกระบะ รถยนต์อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ หรือ MPV รถตู้บรรทุก รถบรรทุก และรถหัวลาก ตลอดจนรถสำหรับงานเฉพาะทาง เช่น รถดัมพ์ รถโม่ปูน รถขยะ รถกวาดถนน และรถพ่นน้ำ เพื่อตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการขนส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์ และภาคอุตสาหกรรม
ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนแนวทางของ NEX ในการดำเนินธุรกิจยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและประกอบผ่านโรงงาน AAB การจัดจำหน่าย ไปจนถึงบริการหลังการขายผ่าน NEX Autopro สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทในการ “ดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์เชิงพาณิชย์แบบครบวงจร เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยมีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพงาน และส่งมอบสิ่งที่ดีสู่สังคม ด้วยความจริงใจในการให้บริการ”