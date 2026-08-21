ธ.ก.ส. ผนึก บช.สอท. เดินหน้า “BAAC Fraud Alert” แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ บน LINE “BAAC Family”

ธ.ก.ส. จับมือ บช.สอท. เป็นปีที่ 2 เดินหน้าเสริมแกร่งความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชนทั่วประเทศด้วยการยกระดับ “BAAC Fraud Alert” บริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ บนLINE Official BAAC Family โดยสามารถเช็ก - แจ้ง – เตือนภัยมิจฉาชีพได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการตรวจสอบข้อมูลต้องสงสัย รับข้อมูลด้วยการสนับสนุนความรู้ภัยไซเบอร์ให้กับประชาชนในวงกว้าง ภายใต้แนวคิด ‘Everyday Companion : ให้ชีวิตง่าย เหมือนมีเพื่อนอยู่ข้าง ๆ' ทั้งในมิติข้อมูลทางการเงิน สิทธิประโยชน์ การพัฒนาอาชีพ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้าง Financial Inclusion และ Digital Trust ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน”
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นำโดย พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจสานต่อความร่วมมือด้านการป้องกันภัยทางการเงินและภัยไซเบอร์เป็นปีที่ 2 เดินหน้ายกระดับ “BAAC Fraud Alert” หรือบริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพบน LINE Official “BAAC Family” เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลต้องสงสัย รับข้อมูลเตือนภัย และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์ โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ผ่านช่องทางดิจิทัลที่ใช้งานเป็นประจำ
นายไพศาล หงษ์ทอง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าธ.ก.ส. ในฐานะธนาคารที่มีบทบาทในการพัฒนาชนบท ดูแลเกษตรกร และชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัล เนื่องจากภัยออนไลน์ในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์, SMS หลอกลวง,
แอปพลิเคชันปลอม การแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ ตลอดจนกลโกงรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีและวิศวกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจให้ประชาชนเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือโอนเงินให้ ซึ่งหากประชาชนขาดเครื่องมือในการปกป้องข้อมูลและเงินออม ก็อาจนำไปสู่ความเสียหายทางด้านการเงินและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงได้ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับ บช.สอท. ในการพัฒนาบริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพผ่าน LINE Official: BAAC Family เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนได้เข้าถึงเครื่องมือในการเช็ก - แจ้ง – เตือนภัยมิจฉาชีพได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ บัญชีม้าหรือบัญชีปลอมที่ต้องสงสัย เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและอันตราย รวมไปถึงการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียลไทม์ แบบ “All in one place” ครบจบในแชตเดียว ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมียอดการใช้งานสะสมสูงถึง 256,634 ครั้ง และจำนวนบัญชีผู้ใช้งาน 43,721 บัญชี (คิดเป็นการใช้งานเฉลี่ยเกือบ 6 ครั้งต่อบัญชีผู้ใช้) ที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประชาชนไม่ได้ต้องการเพียงแค่การรับรู้ข่าวสารเตือนภัย แต่ต้องการ “เครื่องมือ” ที่สามารถตรวจสอบและตัดสินใจประเมินความเสี่ยงได้จริงก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน
สำหรับการสานต่อความร่วมมือในปีที่ 2 ธ.ก.ส. และ บช.สอท. จึงเดินหน้าการยกระดับบริการ BAAC Fraud Alert บน Line Official: BAAC Family ให้ตอบโจทย์การป้องกันภัยเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยบริการ Check on Chat ที่สามารถเช็กเบอร์โทรศัพท์ เลขบัญชีธนาคาร และเว็บไซต์ได้ง่ายๆ ผ่านการพิมพ์ในแชท พร้อมรับรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและระดับความเสี่ยงจากข้อมูลที่ระบบสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีบริการเช็กข่าวจริง – ข่าวปลอม ให้ประชาชนรู้เท่าทันข่าวสารที่ถูกต้อง ขณะที่ บช.สอท. ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล PCT ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบและเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล
รวมถึงร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภัยไซเบอร์และแนวทางป้องกันตนเองไปยังประชาชนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเปลี่ยนการป้องกันภัยออนไลน์จากการรับมือ “หลังเกิดเหตุ” ไปสู่การป้องกัน “ก่อนเกิดความเสียหาย” ด้วยการทำให้ประชาชนมีช่องทางตรวจสอบข้อมูลต้องสงสัยอยู่ใกล้ตัว สามารถเช็กข้อมูลก่อนโอนเงินหรือก่อนทำธุรกรรม พร้อมเข้าถึง คำเตือนเกี่ยวกับกลโกงรูปแบบใหม่ได้รวดเร็วขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือมีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ ควบคู่กับการยกระดับ LINE Official ‘BAAC Family’ ให้ก้าวไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนรอบด้าน ภายใต้แนวคิด ‘Everyday Companion : ให้ชีวิตง่าย เหมือนมีเพื่อนอยู่ข้าง ๆ’ ทั้งในมิติข้อมูลทางการเงิน สิทธิประโยชน์ การพัฒนาอาชีพ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้าง Financial Inclusion และ Digital Trust ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. พร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันด้านภัยไซเบอร์ในวงกว้าง โดยการพัฒนาและยกระดับช่องทางการสื่อสารดิจิทัลต่าง ๆ ของธนาคารไปสู่การเป็นแพลตฟอร์ม ‘Digital Life Partner’ สำหรับประชาชนไทย ที่ไม่ใช่เพียงการให้บริการทางด้านการเงินการธนาคาร แต่ยังครอบคลุมถึงการให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการรายได้ การพัฒนาอาชีพการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืน
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่า สถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มิจฉาชีพสามารถปรับรูปแบบการหลอกลวงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนและเหตุการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจ โดยใช้ทั้งการโทรศัพท์ ข้อความ ลิงก์ปลอม แอปพลิเคชันปลอม บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนเทคโนโลยี AI หรือ Deepfake เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถตกเป็นเป้าหมายได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เกษตรกร และประชาชนที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับรูปแบบภัยออนไลน์ใหม่ ๆ ภารกิจของ บช.สอท. จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดหลังเกิดเหตุ แต่ต้องขยายไปสู่การป้องกันเชิงรุก โดยทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำหรับตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงได้ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือตัดสินใจโอนเงิน โดยความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ในการพัฒนา BAAC Fraud Alert เป็นตัวอย่างของการนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ประชาชนใช้งานอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยลดระยะห่างระหว่างข้อมูลเตือนภัยกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และเพิ่มโอกาสในการป้องกันความเสียหายก่อนเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีที่ 2 บช.สอท. จะสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล PCT เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลต้องสงสัยผ่าน Line Official BAAC Family มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมประสานความร่วมมือในการเผยแพร่คำเตือนเกี่ยวกับพฤติการณ์และกลโกงรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการป้องกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนต้องมีสติ ไม่หลงเชื่อข้อมูลที่สร้างความเร่งรีบหรือกดดันให้ตัดสินใจทันที ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการ และยึดหลัก ‘ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน และตรวจสอบก่อนทุกครั้ง’ ซึ่งการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานใดเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันไซเบอร์ให้แก่สังคมไทย
ภายใต้การสานต่อความร่วมมือครั้งนี้ ธ.ก.ส. และ บช.สอท. จะร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเตือนภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับกลโกงและ พฤติการณ์ที่พบมาสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง และเข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจสอบก่อนโอนกลายเป็นพฤติกรรมพื้นฐานในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการ BAAC Fraud Alert ผ่าน LINE Official “BAAC Family” เพื่อค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้องสงสัย ตลอดจนการติดตามข่าวสารและคำเตือนภัยจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมสร้างก้าวสำคัญในการสร้างสังคมไซเบอร์ที่ปลอดภัยสำหรับคนไทย
ทุกคน โดยเข้าใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวได้แล้ววันนี้ผ่าน LINE Official BAAC Family หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. Contact Center 02 555 0555