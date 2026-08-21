“สารัชถ์”ควักเงินส่วนตัว372 ล้านเก็บ ADVANC รอรับปันผล 8.69 ล้านบาท

ก.ล.ต.เปิดแบบ 59 “สารัชถ์ รัตนาวะดี” แจ้งซื้อหุ้น ADVANC จำนวน 1 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 372 บาท/หุ้น รวมมูลค่า 372 ล้านบาท ก่อนหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD เพียง 1 วัน จ่อรับเงินปันผลงวดครึ่งปีแรก 2569 เข้ากระเป๋า 8.69 ล้านบาทช่วง 13 กันยายนนี้
รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร หรือแบบ 59 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ระบุว่า นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการและรองประธานคณะกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ได้ซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มจำนวน 1,000,000 หุ้น
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ผ่านระบบซื้อขายอัตโนมัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Auto Matching) โดยทำรายการผ่านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 372 บาท คิดเป็นเงินลงทุนรวม 372 ล้านบาท
จังหวะการซื้อหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่ ADVANC จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหุ้นไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 เพียง 1 วัน ทำให้นายสารัชถ์มีสิทธิรับเงินปันผลจากหุ้นที่ซื้อเพิ่มในครั้งนี้
ทั้งนี้ ADVANC เตรียมจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม–30 มิถุนายน 2569 ในอัตราหุ้นละ 8.69 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 3 กันยายน 2569 ดังนั้น หุ้นจำนวน 1 ล้านหุ้นดังกล่าวจะสร้างเงินปันผลขั้นต้นประมาณ 8.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 2.34% เมื่อเทียบกับราคาซื้อเฉลี่ย โดยยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย.