IND แย้มครึ่งปีหลังสดใส ตุน Backlog แน่น 1.9 พันล.

"อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป "ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง กอดงานในมือ (Backlog) แน่นกว่า 1,900 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าลุยประมูลงานใหม่เต็มสูบ แย้มแผนรุกธุรกิจพลังงานสะอาด ปั้น New S-Curve ต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมโชว์ผลงาน 6 เดือนแรกปี 2569 กำไรสุทธิแตะ 13.33 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการ 413.31 ล้านบาท
ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) เปิดเผยถึง ทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เชื่อว่าจะรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในทิศทางที่ดีได้อย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 ที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 13.33 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการอยู่ที่ 413.31 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนอย่างรัดกุม โดยมีการตั้งงบสำรองเผื่อฉุกเฉินในทุกโครงการเพื่อรองรับความผันผวน ส่งผลให้สามารถควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่กว่า 1,900 ล้านบาท และยังมีปัจจัยหนุนจากการทยอยลงนามในสัญญาโครงการใหม่ๆ รวมถึงการบริหารจัดการส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่เร่งขับเคลื่อนโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่าภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2569 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายศักยภาพทางธุรกิจโดยพัฒนากระบวนการบริหารต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว
"นอกจากธุรกิจหลักแล้ว IND ยังมีแผนเชิงรุกในการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยเตรียมให้บริการด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาในการขอใบรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (LEED Certificate) รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งนับเป็น New S-Curve ใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างฐานรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น" ดร.พรลภัส กล่าว