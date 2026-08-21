PCEเผยครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจสดใส ขยายผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค

"เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ " ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งหลังปี 2569 สดใส รับความต้องการไบโอดีเซล (B100) ภายในประเทศเติบโต พร้อมเดินหน้าขยายกำลังการผลิตโรงงานน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคเพิ่ม คาดแล้วเสร็จไตรมาส 4/69 รองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมอาหาร ฟากผู้บริหาร “พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล” ระบุ มั่นใจ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มโตแกร่ง พร้อมบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PCE เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในครึ่งหลังปี 2569 มีทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามนโยบายของภาครัฐ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจผ่านแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทฯ ในโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเดิม 300 ตันต่อวัน เป็น 700 ตันต่อวัน คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2569 รองรับการขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของน้ำมันปาล์มโอเลอินในบรรจุภัณฑ์แบรนด์ “รินทิพย์” ซึ่งปัจจุบันได้จำหน่ายในช่องทาง Modern Trade โดยเฉพาะ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (เฟส 3) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างอาคารและเตรียมติดตั้งเครื่องจักรหลักในเดือนสิงหาคมนี้ กำหนดก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1/2570 และ ดำเนินการผลิตในไตรมาส 2/2570 ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบจากเดิม 150 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง เป็น 225 ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง ซึ่งจะสามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ได้เองมากกว่า 900 ตันต่อวัน ลดการพึ่งพาการจัดซื้อ CPO จากหน่วยงานภายนอก บริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังเดินหน้าโครงการปรับปรุงโรงกลั่นเพื่อเพิ่มคุณภาพของน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ ด้วยเทคโนโลยี CPO Washing และ Double Refine เพื่อยกระดับการผลิตน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์คุณภาพสูง (High-Quality RBDPO) สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารระดับสากล ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการต่อยอดไปสู่ไขมันชนิดพิเศษ เตรียมพร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2570 เพื่อขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารพรีเมียมและสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
อนึ่ง ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 214.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 7,057.8 ล้านบาท ขณะที่ ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 220.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.0% และมีรายได้รวม 12,180.6 ล้านบาท ตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรเพียงบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมhttps://www.set.or.th/set/historicaltrading.do?symbol=AOT&page=0&language=th&country=TH&type=trading