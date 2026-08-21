ถอดบทเรียน ‘แสนสิริ x AWS’ มองเกม AI รากฐานดาต้าต้องพร้อมก่อนลุยจริง

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่หลายองค์กรทั่วโลกต่างเร่งนำมาใช้งาน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย ได้จับมือกับ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AWS ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ สำหรับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากหลากหลายแผนก
เป้าหมายคือ การขยายองค์ความรู้ด้าน AI และขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กรในอนาคต โดย Workshop นี้ถูกดำเนินการโดยบริษัท Fellow Intelligence ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับใช้ AI ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
นายกวิน มโนมัยอุดม ประธานผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วง 2 ปี ต้องยอมรับว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้ทัน ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าองค์กรทั่วโลกได้มีความเคลื่อนไหวเรื่องของ AI มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนมหาศาลด้าน AI จากกลุ่มบริษัท Magnificent 7 การเตรียมนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ Open AI, Anthropic และ Deepseek เป็นต้น อย่างไรก็ตามทุกเรื่องมักมีสองด้านเสมอ
บางบริษัทลดจำนวนพนักงานลงอย่างมากเพราะใช้ AI แทนที่แรงงานมนุษย์ ในขณะที่หลายบริษัทเริ่มปรับนโยบายลดการพึ่งพา AI ลงหลังจากพบว่าในเบื้องต้น ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เกินกว่าประสิทธิภาพที่ได้รับจริง หรือบางบริษัทได้รับผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรในวงกว้างจากการใช้ AI ตัวอย่างล่าสุดเช่น บริษัทเครื่องดื่มในเกาหลีใต้ที่ออกมาขอโทษต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดและความจำเป็นในการใช้ AI อย่างระมัดระวัง”
ปรัชญาของแสนสิริคือการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยไม่จำเป็นต้องรีบเป็นเจ้าแรก (First Mover) เพียงเพื่อตามกระแส สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ AI ยังไม่สามารถทดแทนการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้ทั้งหมด สิ่งสำคัญคือพนักงานต้องรู้ว่า AI ทำอะไรได้ และมีข้อจำกัดตรงไหน การอบรมร่วมกับ AWS, SiS Distribution และ Fellow Intelligence ในครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็น Use Cases ที่นำไปต่อยอดได้จริง และรู้ว่างานประเภทใดที่ยังไม่เหมาะกับ AI แต่สิ่งที่คุ้มค่าที่สุดคือ การที่พนักงานได้กลับมาทบทวนและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล (Data) และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ (Fundamental) ในการทำธุรกิจยุคใหม่”
นางสาวทิพมาศ อจลากุล Head of Commercial Industries บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การลงทุนด้านทักษะคือรากฐานสำคัญของการสร้างองค์กรที่พร้อมสำหรับยุค AI แนวทางของแสนสิริเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำ AI มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างทักษะที่นำไปใช้ได้จริง และต่อยอดสู่การขยายผลอย่างมีเป้าหมาย เมื่อพนักงานเข้าใจวิธีประยุกต์ใช้ AI กับกระบวนการทำงานจริง การนำ AI มาใช้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม AWS ได้ร่วมมือกับแสนสิริเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถก้าวจากการรับรู้และทำความเข้าใจ AI ไปสู่การนำไปใช้จริงในการทำงาน และนี่คือแนวทางที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย”