SCX โชว์ความสำเร็จ ธุรกิจคลังสินค้า ครึ่งปีรายได้โตทะลุ 240% รับดีมานด์อุตฯยุคใหม่

“SCX Corporation” ลุยธุรกิจสร้างรายได้ประจำ กางโรดแมปขับเคลื่อน SCX Logistics สู่เป้าหมายพื้นที่ 1,000,000 ตร.ม.ในปี 72 หลังกวาดรายได้ครึ่งปีแรก โตทะลุ 240% เทียบช่วงกับปีก่อนหน้า โชว์คลังสินค้าต้นแบบ SCX Logistics Bangna Km.20 พื้นที่รวม 80,000 ตร.ม. ชูจุดแข็ง SC Promises 3 ด้าน คุณภาพ-ความใส่ใจ-ความรับผิดชอบ ตอบโจทย์ทั้งด้านทำเล การบริหารต้นทุนรวม ความยืดหยุ่น ตรียมบุกทำเลยุทธศาสตร์ บางนา-EEC อีก 200,000 ตร.ม.ภายในปี 70
นายรชฎ นันทขว้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SCX กล่าวว่า SCX เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ในเครือ SC อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานการเติบโตที่แข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าภายใต้ SCX Logistics ที่บริษัทยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามโรดแมป 2572 ขยายพื้นที่คลังสินค้าจาก 200,000 ตร.ม. ณ สิ้นปี 2568 สู่การมีคลังสินค้าในพอร์ตมากกว่า 1,000,000 ตร.ม. ตามทำเลยุทธศาสตร์การขนส่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง
“ตลาดคลังสินค้า ถือเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีดีมานด์เติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ความต้องการของลูกค้าในวันนี้ไม่เหมือนในอดีต ลูกค้าในวันนี้ ไม่ได้เพียงพิจารณาค่าเช่าต่อ ตร.ม. แต่พิจารณาถึงองค์รวมของการผลิตและการขนส่ง ทั้งทำเลที่ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง ฟังก์ชันที่พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ระบบพลังงานสะอาดที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนของธุรกิจ และที่สำคัญคือต้องการพันธมิตรคลังสินค้าที่แก้โจทย์ธุรกิจร่วมกันได้ เราเองมีความเข้าใจโจทย์เหล่านี้ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายเซ็กเตอร์ ส่งผลให้รายได้ของ SCX Logistics ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 เติบโตถึง 240% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า” นายรชฎ กล่าว
ที่ผ่านมา บริษัทได้ยึดมั่นในSC Promises 3 ด้าน ประกอบด้วย1.คุณภาพ (Quality) 2.ความใส่ใจ (Care) และ 3.ความรับผิดชอบ (Responsible) พร้อมทั้งนำจุดแข็งในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านDesign, Function และTrust ของSC มาต่อยอดสู่การพัฒนาคลังสินค้า โดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจการดำเนินงานของลูกค้าตั้งแต่ต้น เพื่อออกแบบพื้นที่ให้
สอดคล้องกับการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการวางผังอาคาร การจัดการการขนส่ง การออกแบบพื้นที่รองรับการขนถ่ายสินค้าตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานและเทคโนโลยีในอนาคต สะท้อนผ่านโครงการ SCX Logistics Bangna Km.20 ซึ่งเพิ่งพัฒนาแล้วเสร็จครบทั้งโครงการบนพื้นที่ 80,000 ตารางเมตร และถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาคลังสินค้าที่เริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่เริ่มต้นจากแบบอาคาร โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีอัตราการเช่า (Occupancy Rate) เต็ม100%
สำหรับ SCX Logistics Bangna Km.20 ตั้งอยู่ติดถนนบางนาตราด กม.20 จังหวัดสมุทรปราการ บนที่ดินแปลงใหญ่กว่า90 ไร่
เป็นทำเลยุทธศาสตร์ของธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยเป็นที่ตั้งของคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งแบบมาตรฐานพร้อมใช้ (Ready-Built-Building) และแบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ปัจจุบัน มีลูกค้าจากระดับนานาชาติทั้งเอเชียยุโรป ครอบคลุมทั้งกลุ่มภาคโลจิสติกส์ ภาคการผลิตData Center และ Digital Infrastructure
นายรชฎ กล่าวว่า สำหรับแผนการขยายธุรกิจของ SCX Logistics ในช่วงปี2569-2570 จะมุ่งเน้นการลงทุนในทำเลยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ภายใต้แนวคิด“Corridor, Not Just Land” หรือการเลือกลงทุนจากบทบาทของพื้นที่ที่มีต่อระบบซัพพลายเชน เป็นประตูสู่การเชื่อมต่อกับภูมิภาค ไม่ใช่แค่ที่ดินขนาดใหญ่ทั่วไป โดยบริษัทมีแผนขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีก200,000 ตร.ม.ครอบคลุมทำเลสำคัญ ได้แก่ บางนา แหลมฉบัง อมตะ ชลบุรี และพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และส่งผลให้บริษัทจะมีพื้นที่คลังสินค้า ณ สิ้นปี 2570 อยู่ที่ราว400,000 ตร.ม.
“แต่ละพื้นที่มีบทบาทที่แตกต่างกันต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า งบางนาซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิและEEC แหลมฉบังซึ่งเป็นประตูสู่การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงพื้นที่ในอมตะและ EEC ซึ่งเป็นฐานการผลิตสำคัญของประเทศ ดังนั้น เราจึงไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้พัฒนาและผู้ให้เช่าคลังสินค้า แต่ต้องการเป็นพันธมิตรด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม และมุ่งเป้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเติบโตด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รองรับการลงทุนที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ” นายรชฎ กล่าว ขณะเดียวกันSCX
Logistics จะยังคงเป็นหนึ่งในรายได้ใหม่และรายได้ประจำให้แก่เครือSC ในระยะยาว โดยบริษัทตั้งเป้าหมายให้รายได้จากSCX Logistics ทั้งปีเติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 280%
สำหรับSCXCorporation ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์“The Prospering Expedition” กับพันธกิจ“The Way Forward” ที่มุ่งมั่นเสาะหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยมีธุรกิจในเครืออย่างSCX Logistics ดำเนินธุรกิจคลังสินค้า พัฒนาโครงการสะสมแล้ว5 แห่ง พื้นที่รวมกว่า200,000 ตร.ม. กระจายอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์SCX Hospitality ดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อาทิ KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton, The Standard Pattaya Na Jomtien, YANH Ratchawat และ SCX Working Solutions
ซึ่งดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน รวมกว่า120,000 ตร.ม. อาทิ อาคารชินวัตร ทาวเวอร์3 โดยบริษัทได้รับความร่วมมือจากทีมงานที่มีความสามารถหลากหลายการสนับสนุนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและสิ่งแวดล้อม