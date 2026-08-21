“ARKITEKTURA”อัดโปรเด็ดคัดเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ระดับโลกลดสูงสุด 80%

งานนี้สายแต่งบ้านและคนรักเฟอร์นิเจอร์ลักชัวรีห้ามพลาด! เมื่อบิ๊กบอส “สมชัย อัครวิทยาภูมิ” กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาร์คิเทคทูรา (ARK) เตรียมจัดงาน “The Harmony of Living by Arkitektura” ใจกลางกรุงเทพฯ คัดสรรเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแบรนด์ดังระดับโลกมาให้เลือกช้อปแบบจัดเต็ม อาทิ Caracole, Harbour, Dornbracht, Visual Comfort, Sanderson, BOSS Home และ Olivier Desforges พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ ลดสูงสุดถึง 80%
นอกจากนี้ ลูกค้าที่ช้อปเยอะยังมีสิทธิพิเศษยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม รับ Cash Voucher เพิ่มตามยอดช้อป* พร้อมโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ งานดีลักชัวรี ราคาพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย ๆ ปักหมุดให้พร้อม แล้วพบกันวันที่ 25–31 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–19.00 น.ณ Forum ชั้น G ศูนย์การค้า Gaysorn Amarin สอบถามเพิ่มเติมที่ LINE: @arkitektura หรือ โทร. 02-023-6958