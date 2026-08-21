SINGER-SGC ล้างขาดทุน หวังจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

"ซิงเกอร์-เอสจี แคปปิตอล " เดินหน้าล้างขาดทุนสะสม ด้วยการใช้ "ทุนสำรอง-ส่วนเกินมูลค่าหุ้น" ชดเชยขาดทุนสะสม โดย SINGER ใช้ 1,439.58 ล้านบาท ส่วน SGC ใช้ 856.37 ล้านบาท อีกทั้ง SGC ขายพอร์ตสินเชื่อรถทำเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท ย้ำชัดหลังขาดทุนสะสมเกลี้ยง เดินหน้าจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นทันที
นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือSINGER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่20สิงหาคม2569 ว่าบอร์ดมีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน82,820,154บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 12,334,930,378บาท เพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสของSINGERตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่30มิถุนายน2569จำนวน1,439,576,040บาท โดยภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ SINGER ไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการอีกต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2569ในวัที่29กันยายน2569 นี้
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือSGC เผยว่าคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่20สิงหาคม2569ได้มีมติอนุมัติให้จำหน่ายพอร์ตสินเชื่อรถทำเงินมูลค่าไม่เกิน1,300ล้านบาท ให้แก่นิติบุคคลซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้วมีมูลค่าต่ำกว่า25%บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหรือเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน209,379,885บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน646,993,040บาท เพื่อนำมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของSGCตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่30มิถุนายน2569ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น856,372,925บาทและภายหลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว จะส่งผลให้SGCไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการอีกต่อไป โดยบริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายคงเหลือ0บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน2,535,280,527บาท
สำหรับ การเดินหน้าล้างขาดทุนสะสมจนหมดเกลี้ยงในครั้งนี้ ถือเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยเปิดทางให้ SGC มีโอกาสกลับมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากบริษัทมีกำไรสุทธิ และย่อมส่งผลดีต่อเนื่องไปยัง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ในฐานะบริษัทแม่ ที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงบวกที่น่าจับตามองต่อทิศทางของกลุ่มบริษัทในระยะถัดไป
ทั้งนี้ SINGER และ SGC ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2569 วันที่29กันยายน2569 รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)เพียงรูปแบบเดียว
สำหรับ SGC เป็นบริษัทในกลุ่มเจมาร์ท โดยมีผู้ถือหุ้นอันดับ 1 คือ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER สัดส่วน 75% และอันดับสอง คือ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART สัดส่วน 2.34%