ทองยังไปได้ต่อเนื่อง! พุ่งขึ้นอีกบาทละ 550 บาท ดันทองแท่งแตะ 7 หมื่นบาท

ทองยังเดินหน้าไปได้ต่อเนื่อง! เปิดพุ่งขึ้นอีกบาทละ 550 บาท ดันทองแท่งแตะ 7 หมื่นบาท ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะซื้อคืนพันธบัตรอายุ 10-30 ปี โดยเพิ่มวงเงินสูงสุดของการซื้อคืนอย่างน้อยเป็นสองเท่า จากเดิม 2 พันล้านดอลลาร์ เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ ยังอาจกดดันให้บอนด์ยีลด์เริ่มมีทิศทางขาลง หรือ Sideways ซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับทองคำ
ราคาขายปลีกทองคำ (96.5%) ในประเทศเปิดเช้านี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นบาททองคำละ 550 บาท ส่งผลให้ราคาทองแท่ง ขึ้นไปทะลุบาทละ 7 หมื่นบาทแล้ว
โดยสมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. ดังนี้
- ทองคำแท่ง รับซื้อ บาททองคำละ 70,100 บาท ขายออก บาททองคำละ 70,300 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาททองคำละ 68,705.12 บาท ขายออก บาททองคำละ 71,100 บาท
บทวิเคราะห์จากบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ราคาทองโลก สามารถปรับตัวขึ้นยืนเหนือแนวรับที่ 4,480 ดอลลาร์ และยังสามารถรักษาระยะขาขึ้นเอาไว้ได้ จึงประเมินว่า ทองโลกอาจปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,540 และ 4,575 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,450 ดอลลาร์ อาจมีความเสี่ยงกลับมา Sideways อีกครั้ง
ภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกมีการปรับตัวลงระยะสั้น จากการที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 30 ปี มีการฟื้นตัวขึ้นหลังปรับตัวลงแรง สืบเนื่องมาจากสหรัฐฯ เผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 6,000 ราย สู่ระดับ 206,000 ราย ซึ่งต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 210,000 ราย
ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ยังคงมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ยกระดับเดินหน้าสงครามเศรษฐกิจต่ออิหร่าน โดยประกาศใช้มาตรการลงโทษทางการเงินต่อประเทศที่ให้ความช่วยเหลืออิหร่าน ซึ่งทางฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่อิหร่านได้ประกาศระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่าน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดกังวลต่อความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมัน / เงินเฟ้อ และดอกเบี้ยเฟด ซึ่งเป็นลบกับทองคำ
อย่างไรก็ตาม แผนการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะซื้อคืนพันธบัตรอายุ 10-30 ปี โดยเพิ่มวงเงินสูงสุดของการซื้อคืนอย่างน้อยเป็นสองเท่า จากเดิม 2 พันล้านดอลลาร์ เป็น 4 พันล้านดอลลาร์ ยังอาจกดดันให้บอนด์ยีลด์เริ่มมีทิศทางขาลง หรือ Sideways ซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับทองคำที่ต้องจับตา