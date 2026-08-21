แอปฯ กรุงไทยล่ม ประชนชนวุ่น

เช้าวันนี้ ประชาชนวุ่นแต่เช้า หลัง แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, เป๋าตัง รวมถึงการทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทยไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ยัน9 โมงเช้า
ธนาคารกรุงไทย ออกมาประกาศ ‘ปิดปรับปรุงพัฒนาระบบ’ ในช่วง 01.00 – 06.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ส่งผลให้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, เป๋าตัง รวมถึงการทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
อย่างไรก็ดี เมื่อถึงเวลา 6 โมงเช้า ซึ่งคือเวลาสิ้นสุดการปิดปรับปรุงระบบของ ธนาคารกรุงไทย กลับยังใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ประชาชนที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันของกรุงไทย ทั้ง Krungthai NEXT, เป๋าตัง, โครงการไทยช่วยไทยพลัส รวมถึงผู้ที่โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ซึ่งต้องใช้บัตร MRT mangmoom ลิงก์กับแอปเป๋าตัง ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่หลัง 6 โมงเช้า จนเกือบ 9 โมงเช้า
ล่าสุดมีอัปเดตว่าชาวเน็ตบางรายสามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของทางกรุงไทยได้แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งอาจจะต้องรอเวลาในการเปิดระบบ 100% อีกระยะ ทั้งยังต้องติดตามการประกาศของธนาคารกรุงไทยอีกครั้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้น