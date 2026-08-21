เตรียมพร้อมลงทุน! จองซื้อ "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" บนแอปฯ เป๋าตัง ดีเดย์ 27 ส.ค.นี้

ธ.กรุงไทยจับมือแสนสิริ เปิดจอง "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตัง เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท จัดสรรแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน เปิดจอง 27 สิงหาคมนี้ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
บมจ.ธนาคารกรุงไทย จับมือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) พร้อมเสนอขาย "หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ" อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทำรายการ 1 ครั้ง เปิดจองซื้อพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2569 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อเต็มจำนวน หรือไม่เกินเวลา 15.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2569 จัดสรรในรูปแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิก่อน
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม "คงที่" (Stable) ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569
ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยให้ผู้ลงทุนไทยมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับแสนสิริที่เติบโตแข็งแกร่ง สะท้อนจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 มีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท รายได้รวม 14,235 ล้านบาท และยอดขาย 25,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 53% ของเป้าหมายทั้งปี ปิดการขายรวมไปถึง12 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท สำหรับครึ่งปีหลัง แสนสิริ พร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่อีก 21 โครงการ มูลค่ารวม 27,000 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจและความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย
ผู้ลงทุนที่สนใจ เตรียมความพร้อมในการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริล่วงหน้า 4 ขั้นตอนง่าย ๆ
- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง
- สมัครบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปฯ เป๋าตัง
- ประเมินความเสี่ยงการลงทุน
- เลือกเติมเงินเข้าวอลเล็ต หรือผูกบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ผ่านช่องทางดิจิทัลได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ลงทุนง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยจะได้รับหุ้นกู้ทันทีที่ซื้อ และได้รับเงินทันทีที่ขาย ระบบจะแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้และราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว นับเป็นการตอบโจทย์การออมและการลงทุนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้จากร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=788314 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sansiri Call Centre โทร. 1685 หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111