PHAT สอบตก..ย้ำหุ้นใหม่อย่าเพิ่งเข้า / สุนันท์ ศรีจันทรา

นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นบริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT คงแค่รู้สึกเจ็บ ๆ คัน ๆ กันเท่านั้น เพราะราคาหุ้นประเดิมซื้อขายวันแรกต่ำกว่าราคาจองเพียงเล็กน้อย แม้จะเข้าซื้อขายในภาวะตลาดหุ้นที่เอื้ออำนวยก็ตาม
PHAT เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ในฐานะหุ้นน้องใหม่ตัวที่ 2 ของปี 2569 โดยราคาเปิดที่ 1.84 บาท ต่ำกว่าราคาเสนอขายนักลงทุนเป็นครั้งแรกที่ 2 บาท และขึ้นไปสูงสุดที่ 2 บาท ก่อนอ่อนตัวลงและปิดที่ 1.82 บาท ต่ำกว่าจอง 0.18 บาท หรือต่ำกว่าจอง 9% มูลค่าซื้อขาย 116 ล้านบาท
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและฝ่ายบริหารของ PHAT อาจประเมินสถานการณ์แล้วจนเห็นพ้องต้องกันว่า ภาวะตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวขึ้นเป็นโอกาสเหมาะที่จะนำหุ้นเข้ามาซื้อขาย และกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยมีค่า P/E เรโชเพียง 5.91 เท่า เพื่อจูงใจให้นักลงทุนจองซื้อ
การเสนอขายหุ้นอาจประสบความสำเร็จ แต่เมื่อหุ้นเข้ามาซื้อขายจริงกลับไปไม่รอด ราคาหลุดจอง สะท้อนให้เห็นว่า ค่า P/E เรโชที่ต่ำไม่ได้เป็นจุดขายในการเก็งกำไรหุ้น PHAT แต่อย่างใด
หุ้นตัวแรกแห่งปี 2569 บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ UNIX ยังมีความเป็นอยู่ดี นับจากวันแรกที่เข้าซื้อขาย 1 เมษายนที่ผ่านมา จากราคาจอง 1.89 บาท ประเดิมซื้อขายวันแรกปิดที่ 2.14 บาท สูงกว่าจอง 13% ล่าสุดปิดที่ 2.44 บาท
แต่หุ้นน้องใหม่ตัวที่ 2 แห่งปีสอบไม่ผ่าน ราคาต่ำกว่าจองตั้งแต่วันแรก และอาจเป็นบทพิสูจน์ว่าท้องฟ้าในตลาดหุ้นยังไม่เปิดรับหุ้นใหม่ โดยเฉพาะหุ้นใหม่ที่แนวโน้มธุรกิจอาจไม่สดใสนัก และกำหนดราคาเสนอขายไม่ถูกจริง ๆ
บริษัทที่แต่งตัวรอเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นหลายแห่ง กำลังเตรียมขยับนำหุ้นเสนอขาย เพราะเห็นว่าบรรยากาศการลงทุนเริ่มกระเตื้องขึ้น จึงน่าจะขายหุ้นได้และสามารถขายในราคาดี ๆ
แต่ทุกบริษัทอาจต้องกลับมาหาฤกษ์หายามกันใหม่ หรือต้องทบทวนแผนเสนอขายหุ้นกันอีกครั้ง
เพราะหุ้น PHAT ทำให้เสียท่า และเป็นการตอกย้ำว่ายังไม่ถึงเวลาที่หุ้นใหม่จะเข้ามาในตลาด ถ้าไม่ใช่หุ้นที่ดีจริงและขายถูกจริง ๆ
หุ้นตัวเล็ก ๆ โดยเฉพาะหุ้นในตลาด MAI แทบทั้งหมดอยู่ในสภาพตายซาก ราคาทรุดลงไปกองกับพื้น นักลงทุนยังไม่สนใจเข้าไปซื้อหุ้น
หุ้นน้องใหม่ตัวเล็ก ๆ ถ้าไม่แจ๋ม ไม่แจ๋ว ราคาไม่ถูกจริง ใครจะเข้าไปเสี่ยงอีก
เจ็บ ๆ แสบ ๆ จากหุ้น PHAT นักลงทุนคงเข็ดขยาดกับหุ้นใหม่ไปอีกพักใหญ่