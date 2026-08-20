กสิกรไทยผนึกฮั่วเซ่งเฮง เปิดเทรดทอง USD ผ่าน K PLUS ครบจบในที่เดียว เริ่มต้น 10 USD ฟรีค่าธรรมเนียม

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัทฮั่วเซ่งเฮง ยกระดับประสบการณ์การลงทุน เปิดตัวบริการซื้อ-ขายทองคำสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS มอบความสะดวกสบายแบบ One-Stop Experience ให้ผู้ลงทุนซื้อ-ขายทองคำมาตรฐาน 99.99% และ 96.5% ได้ครบจบในที่เดียว เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง 10 USD โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
จุดเด่นสำคัญของบริการนี้คือการจัดการพอร์ตที่ไร้รอยต่อ โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (K PLUS Global Savings) บน K PLUS เพื่อแลกเงินและเทรดทองได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน ที่สำคัญในระหว่างรอจังหวะเข้าซื้อ เงิน USD ที่พักไว้ในบัญชีดังกล่าวจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 2.25% ต่อปี* ช่วยให้เงินลงทุนงอกเงยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถทำรายการถอนเป็นทองคำจริงได้ โดยเลือกรับที่ร้านฮั่วเซ่งเฮงทุกสาขา หรือใช้บริการจัดส่งถึงบ้านโดยไปรษณีย์ไทยครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยและประกันคุ้มครองการสูญหายเต็มจำนวน